Живодер забил арматурой соседского пса и угрожал мальчику-хозяину

История этой изувеченной собаки стала уголовным делом только после широкой огласки. Фото: t.me/ostorozhno_moskva

В начале августа в подмосковном Подольске произошла жуткая история. Под окнами многоэтажки прохожие нашли переломанного спаниеля - пьяный житель дома выбросил пса из окна 11-го этажа. Активисты отвезли собаку ветеринарам, но спасти его не удалось. Тогда же было написано заявление в полицию. Уголовное дело завели лишь через две недели, после того как история получила большой резонанс.

ТРИ ПРИГОВОРА С НАЧАЛА ГОДА

В России есть статья Уголовного кодекса - «жестокое обращение с животными». Если зверь погиб или получил увечья, преступнику грозит до 3 лет лишения свободы. Если же живодер проявил при этом садизм (то есть наслаждался процессом), выложил запись в интернет, мучил животное при малолетнем ребенке, вилка наказания вырастает до 5 лет колонии.

Но в большинстве случаев такие дела либо даже до суда не доходят, либо заканчиваются штрафами (до 300 тыс. рублей).

Согласно открытой базе московских судов, с начала года были рассмотрены всего три дела о жестоком обращении с животными.

В поселке Мосрентген 47-летний пьяный мужчина перерезал горло бездомной собаке, потом нанес еще много ударов ножом. Приговор: условный срок.

На квартире в Кузьминках выпивала компания мужчин. Когда все вырубились, двое гостей (некие Заргарян и Трофимов) отвели хозяйскую собаку породы водолаз в ванную и забили молотком. К моменту задержания Заргарян успел попасться еще и на краже телефона, поэтому судили его по двум статьям. Приговор: четыре года условно. А Трофимов скрылся.

«ОНА НА МЕНЯ ЛАЯЛА!»

В 2022-м таких процессов в судах Москвы было пять.

Одна из историй тянулась еще с 2018 года: некий Алексей Давыдов на глазах у свидетелей забил куском арматуры соседского пса, которого выгуливал школьник. Дело разбирали в течение 3,5 года! В обвинении - три статьи. Помимо жестокого обращения, это умышленная порча чужого имущества (собаки) и угроза убийством (мальчику-хозяину). Давыдова приговорили к 3,5 года колонии-поселения.

Давыдов забил пса куском арматуры и угрожал убийством мальчику, который выгуливал собаку. Он получил 3,5 года колонии-поселения. Фото: vk.com

Самый большой срок получил житель Москвы, который выбросил с 7-го этажа свою хаски. (На суде заявил: «Она на меня лаяла!») Животное чудом спасли. А вот в квартире у гражданина участковый обнаружил… боевую гранату. Так что добавили еще и незаконное хранение боеприпасов. Дали 6 лет колонии.

Выброшенную с 7-го этажа собаку спасли чудом. Фото: vk.com

По словам зоозащитников, чаще всего жертвами живодеров становятся собаки. Чуть реже - кошки.

Например, столичный безработный Олег Кривяков разъезжал по Черемушкам на авто и расстреливал из пневматики бездомных котов. 2,5 года колонии-поселения ему дали в большей степени из-за второй статьи - «хулиганство».

В 2021-м москвич после ссоры с женой выбросил с седьмого этажа двух ее кошек (обе погибли) и получил 1 год колонии-поселения.

Но факт остается фактом: несмотря на большое количество заявлений, число дошедших до суда дел можно посчитать по пальцам. Допустим, большинство фактов не подтверждается. Но ведь есть много историй, когда дела появляются только после резонанса в СМИ. Почему?

400 СООБЩЕНИЙ. В ДЕНЬ

- На это есть две причины, - объясняет «КП» депутат Госдумы Владимир Бурматов. - Я это говорю как человек, который ежедневно обрабатывает от 200 до 400 сообщений о жестоком обращении с животными, идущих со всей страны. Большинство - истории, когда человек написал заявление, но ему в возбуждении уголовного дела отказали, не мотивируя ответ.

По словам Бурматова, сотрудники не возбуждают уголовные дела, потому что либо «не знают, как применять эту статью УК», либо просто не хотят этого делать. Потому что «есть вещи поважнее».

- Я каждый день пишу запросы по этим отказам. Звоню региональным генералам. Со многими говорил не по одному разу. Особенно первое время почти от каждого слышал: «Слушайте, у нас тут велосипед угнали, шапку украли, а вы со своими мертвыми собаками пристаете…» Приходилось объяснять, что вообще-то речь идет о довольно серьезной статье. По ней грозит до 5 лет лишения свободы. А за украденную шапку столько не дадут.

- Некоторые эксперты считают, что только по плюс-минус 1% заявлений о жестоком обращении с животными возбуждаются уголовные дела.

- Ну нет. На мой взгляд, доля больше. Но все равно мало. Правда, во всем мире небольшой процент доведения подобных дел до суда. Я изучал зарубежную практику. Не все гладко с законом о жестоком обращении с животными и в США, и в Европе. И тому тоже есть свои причины. Если погибло или пострадало бездомное животное, у него нет владельца, который напишет заявление. А без этого даже проверки не будет. Но одно я могу сказать точно. Если человек измывается над животным и не получает адекватного наказания, рано или поздно он перейдет на людей.

Официально Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мнение эксперта

«Психиатрия или садизм»

- Безусловно, жестокое убийство животных - это сигнал, на который необходимо обратить внимание, - объясняет «КП» психолог Екатерина Алексеева. - Это говорит либо о психиатрическом заболевании, либо о садистских наклонностях. Как правило, такие люди озлоблены на мир и не могут адекватно ответить своим обидчикам-людям. Во многих случаях, кстати, это начинается еще в детстве, а обидчиками являются родители. Часто этот гнев вымещается именно на животных, которые не могут дать сдачи. Если говорить о развитии такой личности, следующим шагом обычно становится издевательство над более младшими детьми. А дальше, когда человек вырос, - над другими более слабыми людьми.