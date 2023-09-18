Вскрылась правда о женитьбе актера Саши Петрова

Александр Петров, объявивший о своей внезапной женитьбе, устроил настоящий переполох Фото: Соцсети

Скоропалительную свадьбу актера Александра Петрова не обсудил только ленивый. Звезда "Текста" сообщил, что женился на девушке по имени Виктория 10 сентября 2023 года. Актер уверял, что они знакомы чуть ли не месяц. Меж тем поклонники обнаружили, что Петров был подписан на Викторию еще год назад. И примерно тогда на его пальце впервые заметили обручальное кольцо.

Александр Петров, объявивший о своей внезапной женитьбе на никому не известной девушке по имени Виктория, устроил настоящий переполох. Брак артиста и 22-летней брюнетки стал неожиданностью для многих.

Петров объявил, что встретил свою любовь на улице, сходил с ней на несколько свиданий и внезапно решил, что она именно та, с кем он готов связать свою жизнь. В итоге влюбленные поспешили в ЗАГС, а потом огорошили публику фото с обручальными кольцами.

Артист уверяет, что по-настоящему счастлив, однако в его историю любви мало кто верит. Внимательные поклонники заметили, что обручальное кольцо, которое звезда "Полицейского с Рублевки" продемонстрировал в ЗАГСе, он носит уже давно и появлялся с ним на светских мероприятиях в марте 2023 года.

О жене Петров говорил, что она не имеет отношения к кино. Но Виктория оказалась выпускница театрального вуза. Сам актер подписан на нее вот уже год.

Напомним, ранее Александр около четырех лет встречался с коллегой Стасей Милославской. Они познакомились во время съемок картины "Стрельцов". Сама Милославская не раз заявляла, что хотела бы замуж за Петрова.

Впрочем, сейчас Милославская не выглядит расстроенной. Она пока никак не прокомментировала перемены в личной жизни бывшего жениха.