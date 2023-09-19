Вопрос дня: А какой у вас будет наказ мэру? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений Попов, телеведущий, депутат Госдумы от Москвы:

- Один из самых титанических проектов Собянина - это реновация. Я очень желаю мэру не сбавлять оборотов с расселением людей. Я сам вижу, как поддерживают эту программу. Только в моем Западном округе 100 домов, отказавшихся от реновации, сейчас передумали и спрашивают, как им все же попасть в списки.

Ефим Рачевский, народный учитель России, директор школы № 548 «Царицыно»:

- Мой наказ: продолжать начатые социальные программы! Их много - ремонт поликлиник, обновление школ, поддержка пенсионеров. Все они важны для москвичей.

Ксения Адамович, научный сотрудник Института образования ВШЭ:

- Новой Москве нужны новые школы - территория большая, а объектов образования не везде еще достаточно. И ребятам приходится ездить в соседние населенные пункты. А еще надо сделать правила приема в школы более гибкими. Условно, если ты живешь в Котельниках, то без проблем тебя возьмут только в местную школу. А попасть в другую хорошую школу не по месту проживания уже сложно. Разница в образовании между хорошей школой и плохой может быть очень большой.

Алла Кашкинова, пенсионерка из района Строгино:

- Пенсию бы побольше, ну хотя бы московскую надбавку увеличить. Ну и хочется больше бесплатных экскурсий. Раньше по акции «Добрый автобус» можно было ездить на экскурсии в другие города. А сейчас что-то редко стало.

Александр Полетаев, водитель автобуса:

- Надо официально пустить мотоциклистов на выделенные полосы. Они там никому не мешают, я ни разу не видел автобус, который не мог бы проехать из-за того, что пробка из мотоциклов перегородила ему дорогу. Но во время рейдов мотоциклистов штрафуют за проезд по выделенке, хотя все понимают, что мотоциклисты и дальше будут объезжать пробки по полосам для общественного транспорта.

Оскар Кучера, актер и телеведущий:

- У меня один наказ: не делать лишнего. Я согласен, что в Москве происходит много хорошего и город за последние годы стал намного лучше. Но я своими глазами вижу и перегибы на местах. Вот сейчас я еду по Звенигородскому шоссе - целый металлический отбойник меняют на точно такой же, только новый. Зачем нужно тратить деньги, чтобы просто поменять грязный отбойник на чистый?

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