Герой спецоперации «Z» старший сержант Алимов вывез боеприпасы из-под обстрела

Старший сержант Виктор АЛИМОВ и ефрейтор Роман АКИМЕНКО

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! «Ура!» – чудеса творит, братцы!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

СПАС ДРУГА И ПРИКРЫЛ ТОВАРИШЕЙ

Ефрейтор Роман АКИМЕНКО

«Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса», в составе которого действовал ефрейтор Роман Акименко, выполнял боевую задачу по обнаружению воздушных целей противника и выдаче координат их местонахождения, а также прикрытию сил и средств российской батальонной тактической группы, обороняющей один из населенных пунктов. В ходе наступления противник, стремясь использовать воздушное пространство при атаке, нанес артиллерийский удар по району расположения ЗРК «Оса». Находясь на позиции, Роман заметил, что один военнослужащий из состава расчета получил тяжелое ранение и не в состоянии выбраться из-под обстрела. Не обращая внимания на обстрел, Роман вытащил пострадавшего сослуживца из-под огня, эвакуировал в безопасное место и оказал помощь, чем спас ему жизнь. Убедившись, что жизни товарища ничего не угрожает, Роман вернулся на ЗРК «Оса», сменивший позицию, и продолжил прикрывать российскую БТГр от атак с воздуха».

ВЫВЕЗ БОЕПРИПАСЫ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Старший сержант Виктор АЛИМОВ

«Автомобильное отделение под командованием старшего сержанта Виктора Алимова действовало в составе батальонной тактической группы выполняя задачи по организации эвакуации вышедшей из строя техники, недалеко от одного из населенных пунктов. Противник открыл артиллерийский огонь по стоянке российской автомобильной техники. Мгновенно оценив ситуацию, несмотря на непрекращающийся обстрел, старший сержант Алимов вместе с подчиненным личным составом в кратчайший срок вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами, и эвакуировал его на безопасное расстояние, что позволило предотвратить уничтожение боезапаса и техники. Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям старшего сержанта Виктора Алимова было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов, что позволило российским войскам успешно выполнить поставленные задачи».