Пугачева и Галкин* сэкономили на дне рождения близнецов

Дети Пугачевой и Галкина Гарри и Лиза отметили 10-летие. Фото: соцсети.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* отметили первый юбилей: Гарри и Лизе исполнилось 10 лет. Обычно в честь дня рождения близнецов супруги устраивали в своем подмосковном замке пышный праздник. В деревню Грязь съезжались многочисленные гости – родственники, друзья, знакомые. Весной прошлого года Галкин и Пугачева покинули Россию, и в этом году близняшки впервые отмечают день рождения в эмиграции. Судя по всему, родители решили сэкономить и не стали устраивать по поводу этого события грандиозное торжество.

Галкин поделился в соцсетях кадрами семейного праздника. Алла и Максим устроили вечеринку в узком кругу. Во дворе своего дома в Герцлии супруги установили мангал, на котором пожарили сосиски и шашлыки из мяса и рыбы. Гостей усадили тут же, на свежем воздухе, за накрытый клеенкой стол. На десерт подали праздничный торт со свечками, которые задули именинники.

Супруги пожарили сосиски на мангале и рассадили гостей во дворе, за накрытыми клеенкой столами. Фото: соцсети.

Алла ради праздника нарядилась в белое кружевное платье с открытыми плечами. Именинница Лиза выбрала блестящее платье цвета металлик и ободок с бантиком. Галкин и его сын Гарри предпочли более практичную одежду, поскольку они отвечали за еду и возились с мангалом.

«Ну отлично! Вот это я понимаю день рождения», - одобрил Галкин, пока Гарри раздувал угли.

Алла с дочкой в это время накрывали на стол. Звездное семейство не стало нанимать помощников по хозяйству: еду приготовили и сервировали сами, так что праздник вышел очень бюджетным.

Именинники задули свечки на торте. Фото: соцсети.

После отъезда из России Галкин и Пугачева получили израильское гражданство и осели в зажиточном пригороде Тель-Авива. В Герцлии, где живут супруги, не особо много развлечений, так что Алла Борисовна ведет жизнь простой домохозяйки. Певица отводит в школу детей Гарри и Лизу и встречает их с уроков. Пока Галкин ездит на гастроли, пытаясь заработать семье на жизнь, артистка самостоятельно заботится о детях. Двойняшки ходят в одну из самых дорогих частных школ Израиля «King Solomon». Обучение в ней стоит 3 млн 600 тысяч рублей в год за двоих детей.

*Признан в России иноагентом.