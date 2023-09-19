Ракетные войска стратегического назначения начали учения на слаженность действий

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В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, комиссией командования РВСН начата контрольная комплексная проверка Тагильского ракетного соединения.

«Среди основных целей проверки - оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2023 учебный год», - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что комиссия РВСН проверяет «слаженность действий военнослужащих при выполнении задач».

Основной целью командно-штабных учений станет совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей по организации и осуществлению всех видов обеспечения. Военнослужащие отрабатывают в ходе учений вопросы противодействия различным средствам воздушного нападения, а также взаимодействия с соединениями и частями Центрального военного округа.

Отметим, что в прошлом году подобные тренировочные занятия проходили с Ясненским ракетным соединением. И тогда в командно-штабном учении в Оренбургской области было задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц боевой техники.