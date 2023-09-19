Украинские власти выдали очистку крупнейшей реки Приазовья за уничтожение берегов

Река Молочная - крупнейшая река северо-западного Приазовья, ее длина 197 км. Фото: Евгений Балицкий/t.me/

В Мелитополе Запорожской области продолжается очистка русла реки Молочная – главной водной артерии Приазовья. На месте работает экскаватор, который убирает заросли, мешающие течению. Украинские телеграм-каналы тут же распространили фото, но с другим подтексом. В сообщениях уверяется, что российские власти разрушают берега, что причинит экологический вред региону. «Комсомольская правда» выяснила, что на самом деле происходит возле реки и какая судьба ее ждет. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Состояние Молочной давно волнует жителей Запорожской области. Некогда полноводная река мельчает и зарастает камышами. Главе региона Евгений Балицкому еще в прошлом году поступило несколько сообщений о снижении стока и плохом состоянии русла. И это не удивительно, ведь водному объекту десятилетиями не уделялось должного внимания. При украинской власти не проводилось работ по очистке берега, укреплению русла. Итог – плачевное состояние крупнейшей реки северо-западного Приазовья.

По поручению Евгения Балицкого была создана специальная комиссия. Эксперты Министерства экологии и ресурсов Запорожской области выехали на место. Опасения подтвердились, было зафиксировано снижение скорости движения воды, зарастание русла камышом и водорослями, закрытие выхода родников, заиливание дна, что приводит к обмелению и последующей деградации реки.

- Специалисты предполагают, что причина возникновения вышеперечисленных проблем - неконтролируемое возведение гидротехнических сооружений. По результатам пересчета в 2021 году вдоль реки их насчитывалось более 40, - прокомментировал глава Запорожской области.

Власти пообещали провести инвентаризацию всех гидротехнических сооружений на предмет их законности и функциональной необходимости.

Специалисты также разработали программу очистки русла реки. Она вошла в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», что помогло своевременно получить финансирование на работы.

Бригада уже приступила к очистке более 12 километров русла реки Молочной. На данный момент очищено 5,5 км, в которых за время работ извлечено более 110 м3 мусора.

Жители с радостью восприняли новость:

- Эта река проходит через мой поселок. В 80-е в ней рыба была, а сейчас заболотилась. Это будет здорово, когда ее расчистят.

По словам Евгения Балицкого, закончить работы по очистке русла реки планируется в первой половине октября:

- Благодаря этому проекту удастся сохранить уникальный водный объект и обеспечить его чистоту.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.