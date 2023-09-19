Невозможное возможно: интервью с победителем шоу «Миллион за 5 минут» 15 сентября 2023 г. Алексеем Пашковым

Своими впечатлениями об участии в программе делится победитель эфира от 15 сентября Алексей Пашков.

– Алексей, перед началом первого раунда вы сказали, что сменили сферу деятельности с биотехники на информатику. Это как-то повлияло на ваш кругозор, эрудицию, может быть, даже мышление?

– Какой сложный вопрос, можно немного подумать? (Смеется.) Давайте так, когда я нашел специальность по душе, это возымело должный эффект. Это в правильном смысле расслабляет, облегчает познание. Так что да, мне это всерьез помогло в дальнейшем.

– Расскажите, как вы готовились к передаче? Быть может, повторяли какие-то материалы или, наоборот, старались максимально расслабиться и выработать правильный настрой?

– Скорее старался специально напрячься. Я достаточно серьезно готовился, можно сказать, репетировал. У меня даже были спарринг-партнеры, с которыми мы в интернете тренировались в «боевых» условиях.

– На протяжении всей передачи вы были предельно сконцентрированы и спокойны. Это результат тех самых тренировок или же ваша «суперспособность», характерная черта?

– Я показался спокойным? Здорово, если так. Нет, это результат тренировок, конечно же. В жизни я гораздо более экспрессивный, и на игре это было видно, мне кажется. Но тренировки сделали свое дело, и результат налицо.

– В подобные волнительные моменты очень важна поддержка близких. Расскажите, кто поддерживал вас?

– Я особо никому не рассказывал. Сказал, что буду сниматься в какой-то массовке. Так что до эфира о моем участии в программе особо никто не знал. Знали только мои спарринг-партнеры. Но когда близкие увидели чек на миллион рублей, то были приятно удивлены.

– Как вам формат нашей телевикторины? Мы все же отличаемся от большого количества шоу, в которых возможно разбогатеть при помощи своей эрудиции.

– Очень крутой формат! Я бы даже сказал, что это именно то, чего сейчас не хватает на телевидении. Да, присутствует некий элемент удачливости, так как несгораемая сумма может достаться человеку, который ответил на конкретный порядковый вопрос. Но это тоже вносит некую изюминку. Так что всё здорово. Мне понравилось.

– Какой раунд был для вас самым сложным?

– Первый, безусловно. Присутствует некоторое волнение еще с того момента, как ты стоишь в очереди. Ну и нужно как-то правильно войти в игру. А то может так случиться, что внезапно… уронишь вилку.

– Это отсылка к вопросу, на который вам не удалось дать правильный ответ? [Какой столовый прибор дал название фуршету, вилка или ложка?]

– Да (смеется). Ответ на этот вопрос я, конечно же, знал.

– На вопрос ведущего про выигрыш ыы озвучили четкое намерение потратить половину на благотворительность, причем даже назвали возможных получателей – людей с проблемами зрения. Почему?

– Так сложилось исторически, что среди моих знакомых много людей с проблемами зрения. Это люди сильные, но достаточно ущемленные. Так что для меня это очень простое решение – если я чем-то могу помочь, значит, помогу.

– Как победитель нашего шоу, что бы ыы сказали нашим телезрителям – какие-то напутственные слова или пожелания?

– Мне в комментариях писали о том, что я сотворил что-то невозможное, невероятное. Но если я это сделал – значит возможно. И самую серьезную роль в этом сыграла, конечно, подготовка.

– Спасибо большое, Алексей! Еще раз поздравляем вас с выигрышем, это была действительно выдающаяся игра!

– Спасибо вам!

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