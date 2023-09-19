Виталий Коротич - о Генассамблее ООН: Разрядки нет, но надежда на разрядку остается

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Доброе утро, Виталий Алексеевич.

- Доброе утро.

- Белый дом уже сообщил, что во время Генассамблеи ООН каких-то контактов на высоком уровне не предполагается. Там все-таки Сергей Лавров, наш мудрый политик, будет. Какие у вас прогнозы и комментарии на этот счет?

- Дело в том, что статус самого Байдена сейчас резко пошатнулся. Уже совершенно откровенно говорят, что он не кандидат в президенты США и он не будет на выборах маячить как главный представитель своей партии.

- Давайте напомним, партия какая?

- Партия Демократическая. Демократическая по названию, я не претендую на то, что они такие большие демократы. Что касается всего остального, то во время сессии ООН, в принципе, ничего не решается. Но это - хороший такой «сходняк», где могут встретиться разные руководители. Везде маячит, которого таскают американцы куда угодно, Зеленский – президент Украины. Есть там масса других людей, которых притаскивают специально для того, чтобы они там пофигурировали. Кроме этого, будет на этой сессии ООН встреча министров иностранных дел БРИКС. А Байдену там, практически, не с кем видеться. Не будет там ни Си Цзиньпина, ни Путина нашего. Ни секретных встреч.

- То есть?

- Бывало, что встречались. Мы когда-то с вами говорили о том (а мне один переводчик… рассказывал),как в туалете встречался Хрущев с американским госсекретарем. Может быть, и сейчас такие подпольные встречи тоже будут. Но Байден уже, как говорится, lame duck – хромая утка. Он не очень котируется и не очень ценится как долголетний руководитель великой страны.

- Но он же пока президент США…

- Встречи и высказывания Байдена, конечно, будут очень важны. Но они будут восприниматься не как личная позиция престарелого президента, а - как позиция его страны. Но все настолько очевидно, все настолько известно, что ничего нового Байден не скажет. Это ежу понятно, как говорится. Поэтому, можно сказать только о том, что будет много шума. На заседание Совета Безопасности, естественно, приволокут украинского президента, который там будет рыдать и скулить. Продолжаться все это будет по заведенным и уже привычным сценариям. Поэтому, ничего неожиданного ждать, наверное, не стоит.

- Вы любите рассказывать, как, несмотря ни на что, случаются такие оптимистичные сюжеты, когда наши встречаются все-таки с американцами. Вот как Хрущев, которого вы уже вспомнили.

- Конечно. И это очень нужно. Кроме того, существуют такие линии связи, которые не разглашаются. Скажем, Генеральные штабы наших армий и министры обороны связаны между собой закрытыми линиями. И постоянный обмен сведениями э, конечно, происходит. Кроме этого, действуют не очень заметные связи по каналам Министерств иностранных дел. Но при всем при том, уже много раз заявлялось, что стратегическая линия Соединенных Штатов направлена на полное вытеснение России из всех возможных областей деятельности. И поэтому сегодня ожидать того, что вдруг Байден ни с того, ни с сего начнет каяться и протягивать руки дружбы к нам, было бы большой наивностью. Будем надеяться, что хуже не будет. Хотя бы не было хуже.

- А вот еще вспоминают посла СССР в США Добрынина.

- Да, был случай, когда Добрынин звонил мне в Киев и просил привезти несколько бутылок украинской горилки с перцем. Потому что американский госсекретарь, который только что вообще призывал буквально к изничтожению нашей страны, он очень любил эту горилку.

- Это кто был?

- По-моему, это был Хейг. Американцы любят на эту должность брать генералов.

- То есть, разрядки нет, но надежда на разрядку остается?

- Без этого нельзя. Это совершенно логическая надежда. Потому что, в конце концов, всегда ситуация обостряется и всё доходит до какого-то предела, а потом - откатывается. Хочется верить, что так будет и на этот раз.

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