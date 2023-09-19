«Подножка от союзника»: Американцы доказали, что Украина бьет ракетами по своим городам

Страшные кадры 6 сентября облетели весь мир. Фото: REUTERS

Страшные кадры 6 сентября облетели весь мир. Мирный рынок, мощный взрыв, стонут раненые, из-под завалов достают обгоревшие тела. Первым это видео опубликовал президент Украины, за что ему огромное спасибо. Без иронии. А ведь мог этот ролик вполне себе засекретить и запретить его обнародование под страхом четвертования. Потому что именно он пролило свет на причины трагедии.

Во-первых, на кадрах отчетливо слышен звук «выхода» - запуска либо ракеты ПВО с земли, либо ракеты «воздух-земля» с самолета.

Во-вторых, перед взрывом видно, как люди поворачивают голову вверх, наблюдая за полетом ракеты. Наложив видео на карту становится очевидно, что летит она со стороны, контролируемой Киевом.

В-третьих, траектория полета отражается в крышах припаркованных машин. И она говорит не в пользу российского следа. А именно Москву Зеленский моментально обвинил в трагедии, в которой погибли 15 мирных жителей, еще 36 были ранены. И все западные газеты вышли с такими обложками.

Никто, кроме российских военкоров и экспертов, не засомневался и не сложил пазлы доказательств (приведенных выше) вины Киева в ударе. Лишь американские репортеры из The New York Times, к всеобщему удивлению, тоже начали свое расследование, повторив все доводы российских. Но у них была возможность пойти дальше и добыть железобетонные доказательства вины Украины.

Журналисты NYT признаются, что украинские власти пытались помешать им получить доступ к обломкам ракеты сразу после удара. Однако репортерам удалось добраться до места трагедии, опросить людей и собрать остатки боеприпаса. Вот их выводы.

Боеголовка ракеты взорвалась в нескольких ярдах над землей. По мнению эксперта по взрывчатым веществам и анализу Times, образовавшаяся воронка и повреждения соответствуют ракете, летящей с северо-запада (то есть, со стороны ВСУ. - Ред.)

The New York Times установили причастность Киева к удару по рынку в Константиновке Фото: REUTERS

За несколько минут до удара украинские военные выпустили 2 ракеты «земля-воздух» в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в 10 милях к северо-западу от Константиновки. Это слышали и сами журналисты, и местные жители.

Один из свидетелей сообщил, что ракеты были запущены с полей на окраине города, места, которое, по словам жителей, используется украинскими военными и откуда они ранее видели взлеты ракет ПВО. На этом месте репортеры NYT обнаружили свежие следы горения. Анализ спутниковых снимков «до» и «после» показывает новые следы ожогов вокруг траншей в день удара, что указывает на использование этого места для запуска ракет.

И, наконец, осколки. Металлические фасады зданий, ближайших к месту взрыва, были продырявлены сотнями квадратных или прямоугольных отверстий. Их размеры и форма соответствуют одному оружию: ракете 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка «Бук». Для чистоты эксперимента американский репортер изучил фрагменты ракет, которые были выпущены российскими системами ПВО С-300, С-400 и «Бук», а также двумя разными системами ПВО США. Сравнение показало, что по рынку попала ракета 9М38.

«Зачем расследование, если для нас все очевидно? - удивлялся неделю назад советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. - Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"? Для нас ясно и подтвержденно, что это ракетный удар Российской Федерации».

Собственно, никаких иллюзий по поводу украинских расследований и раньше не было. Любопытен сам факт появления публикации в The New York Times. На фоне заявлений о провальном «контрнаступлении» от самых близких союзников - США. Это ведь может дойти и до честного расследования по убийствам в Буче, и, чем черт не шутит, по крушению малайзийского «Боинга».