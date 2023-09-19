На заседание — в бикини и ковбойских сапогах: в сенате США отменили дресс-код

Сенат США отменил официальный дресс-код для своих сотрудников. Фото: Shutterstock

Сенат США отменил официальный дресс-код для своих сотрудников. Отныне представителям верхней палаты американского конгресса разрешено носить любую одежду по своему усмотрению. Правда, как сообщает NBC News, не всем чиновникам подобное решение пришлось по душе, и они решили воспользоваться новой «свободой», чтобы выразить свой протест.

Так, республиканцы, наоборот, высмеяли послабления в дресс-коде, заявив, что теперь американские законодатели будут больше похожи на отдыхающих, чем на представителей одной из ветвей власти. Сенатор от штата Западная Виргиния Шелли Мур Капито назвала решение «ужасным», 70-летняя сенатор из Мэна Сьюзан Маргарет Коллинз пошутила, что планирует надеть на очередное заседание свое любимое бикини.

– Я думаю, что в сенате есть определенное достоинство, которое мы должны поддерживать, и отказ от дресс-кода, на мой взгляд, унижает этот институт власти, – подчеркнула Коллинз.

Сенатор от Алабамы 68-летний Томми Табервилл, который когда-то обучал футболистов в Обернском университете, заявил, что на следующем заседании обязательно «вспомнит былое и наденет спортивный костюм тренера». 43-летний политик из Миссури Джош Хоули и вовсе пришел на работу в джинсах и ковбойских сапогах. Его также поддержала 66-летняя законодательница от Аляски Лиза Энн Меркауски, выбравшая, как она выразилась, «дорожную одежду», которая включала кофту с молнией, черные брюки и кроссовки.

Первое заседание Конгресса США еще в далеком 1789 году установило традицию официального дресс-кода для госслужащих, которую соблюдали более двух столетий. Мужчинам и женщинам предписывалось носить строгую деловую одежду, причем для мужчин это означало обязательное наличие галстука и пиджака, даже в самую жаркую погоду.

Впрочем, в последние годы залы заседаний американского сената стали свидетелями гольф-костюмов, спортивной одежды, туфель без носков и даже сверкающих париков. Массовое игнорирование установленных правил вынудило спикера сената Чака Шумера пойти на радикальные меры, предоставив сенаторам полную свободу в выборе одежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенат США может разрешить приносить на заседания новорожденных детей

По мнению автора инициативы, запрет на присутствие малышей лишь мешает работать членам палаты (подробнее)