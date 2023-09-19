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Происшествия19 сентября 2023 10:09

Видео спасения утопающего полицейскими в Иркутской области появилось в Сети

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил участковых, которые спасли тонущего мужчину
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Местный 65-летний житель, зашел по пояс в воду и пытался подтянуть снять баржу с якоря, чтобы пристать к берегу. Но попытка оказалась неудачной

Местный 65-летний житель, зашел по пояс в воду и пытался подтянуть снять баржу с якоря, чтобы пристать к берегу. Но попытка оказалась неудачной

Участковые пункта полиции села Ербогачен Иркутской области по поручению дознавателя проводили осмотр грузовых судов на лодочный станции реки Нижняя Тунгуска. И заметили мужчину, который попал в беду.

Местный 65-летний житель, зашел по пояс в воду и пытался подтянуть снять баржу с якоря, чтобы пристать к берегу. Но попытка оказалась неудачной: судно сорвало с якоря течением и петля якорного троса затянулась на ступне мужчины. Он оказался под водой в страшной ловушке.

Баржа продолжала двигаться к середине реки и тянула пожилого мужчину за собой под воду.

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил участковых, которые спасли тонущего мужчину

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил участковых, которые спасли тонущего мужчину

«Полицейские незамедлительно бросились к попавшему в беду человеку. Подплыв к тонущему, участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Владислав Миронов попытался его вытащить, однако сделать этого не смог, поскольку мужчина запутался в тросе. В этот момент подоспел начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних майор полиции Руслан Рог. Они вместе распутали веревки и освободил мужчину и вытащили потерпевшего на сушу», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства отметила, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении майора Руслана Рога и лейтенанта Владислава Миронова ведомственными медалями «За смелость во имя спасения».

От госпитализации спасенный мужчина отказался. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

ЧППроисшествия: ЧП