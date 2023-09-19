Видео спасения утопающего полицейскими в Иркутской области появилось в Сети

Местный 65-летний житель, зашел по пояс в воду и пытался подтянуть снять баржу с якоря, чтобы пристать к берегу. Но попытка оказалась неудачной

Участковые пункта полиции села Ербогачен Иркутской области по поручению дознавателя проводили осмотр грузовых судов на лодочный станции реки Нижняя Тунгуска. И заметили мужчину, который попал в беду.

Местный 65-летний житель, зашел по пояс в воду и пытался подтянуть снять баржу с якоря, чтобы пристать к берегу. Но попытка оказалась неудачной: судно сорвало с якоря течением и петля якорного троса затянулась на ступне мужчины. Он оказался под водой в страшной ловушке.

Баржа продолжала двигаться к середине реки и тянула пожилого мужчину за собой под воду.

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил участковых, которые спасли тонущего мужчину

«Полицейские незамедлительно бросились к попавшему в беду человеку. Подплыв к тонущему, участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Владислав Миронов попытался его вытащить, однако сделать этого не смог, поскольку мужчина запутался в тросе. В этот момент подоспел начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних майор полиции Руслан Рог. Они вместе распутали веревки и освободил мужчину и вытащили потерпевшего на сушу», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства отметила, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении майора Руслана Рога и лейтенанта Владислава Миронова ведомственными медалями «За смелость во имя спасения».

От госпитализации спасенный мужчина отказался. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.