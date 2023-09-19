«Команда федерального уровня»: в Кузбассе назначено новое/старое правительство

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Переизбранный на новый срок губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил новый состав правительства. Кабинет министров региона не удивил – глава Кузбасса просто переутвердил ту команду, которая работала с ним ранее.

«У нас в регионе сформировалась замечательная команда, которая развивает Кузбасс при активной поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. За нашу команду отдали свои голоса свыше 85% избирателей. Это говорит о том, что кузбассовцы гордятся своим регионом, поддерживают те изменения, которые сейчас происходят, и одобряют нашу работу. Наша задача на следующие пять лет — дальнейшее улучшение качества жизни людей», — сообщил Сергей Цивилев.

Как отметил губернатор, результаты работы регионального правительства заслуживают самой высокой оценки: за пять лет удалось сделать то, чего не удавалось сделать в предыдущие двадцать. При этом, значительная часть этой деятельности пришлась на сложные годы - эпидемию Covid-19 и начало СВО. Несмотря на трудности, команда Кузбасса показала себя сплоченной и способной трудиться для развития региона и во благо каждого его жителя.

«Никого не заменил? Это логично, - отметил Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». – Цивилев доволен тем, как у него выстроена команда: «Лучшее – враг хорошего». Мне кажется, что губернатор Кузбасса вообще склонен к консервативным решениям. У него весь образ такой – почвенника, крепкого хозяйственника.

Больше того. Политолог, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, уроженец Кемеровской области Олег Матвейчев напомнил, что Сергей Цивилев шел на выборы, используя слоган, что он с региональным кабинетом министров – единая команда. Поэтому было бы странно, если после выборов он ее каким-то образом «модернизировал».

Отметим, что все министры Кабмина Кузбасса – местные уроженцы. Это одна из отличительных особенностей региона. Обычно бывает наоборот: если губернатор приезжает со стороны, то приводит команду варягов, которые живут одним днем и рвут регион на части. А здесь все руководство хорошо известно в регионе.

«Сергей Цивилев неоднократно заявлял: «В моей команде всего один варяг – это я», - напомнил Олег Матвейчев.

«Где-где, а в Кузбассе в последнее время народ все устраивало. После того, как долгие годы в регионе вообще ничего не менялось, начали происходить серьезные изменения в лучшую сторону. Буквально на глазах. Изменения связаны с командой Цивилева. Надо сказать, что в целом эта команда показала высокую эффективность. Это команда федерального уровня. Так чего от добра добра искать?» – резюмировал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

ПОИМЕННО

Заместителями губернатора Кузбасса назначены: Валерий Анатольевич Догадов (по вопросам безопасности и правопорядка); Глеб Владимирович Орлов (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству); Андрей Анатольевич Панов (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии); Ольга Владиславовна Турбаба (по внутренней политике).

Первым заместителем председателя правительства – министром финансов назначен Игорь Юрьевич Малахов.

Заместителями председателя правительства региона назначены: Сергей Игоревич Алексеев (по вопросам культуры, спорта и туризма); Елена Анатольевна Воронина (по вопросам социального развития); Денис Павлович Ильин (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий); Антон Александрович Пятовский (по вопросам образования, науки и молодежной политики); Леонид Владимирович Старосвет, он же будет министром промышленности и торговли Кузбасса.

Андрей Владимирович Ариткулов назначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона; Софья Юрьевна Балакирева – министром образования; Дмитрий Евгеньевич Беглов – министром здравоохранения; Алексей Сергеевич Гришин – министром труда и занятости населения; Олег Валериевич Ивлев – министром природных ресурсов и экологии; Дмитрий Сергеевич Киселев – министром жилищно-коммунального и дорожного комплекса; Елена Петровна Латышенко – министром туризма; Сергей Анатольевич Мяус – министром физической культуры и спорта Кузбасса; Ирина Александровна Печеркина – министром строительства; Сергей Александрович Пфетцер – министром науки, высшего образования и молодежной политики; Константин Владимирович Пытченко – министром экономического развития; Сергей Викторович Рубан – министром транспорта; Максим Владимирович Садиков – министром цифрового развития и связи; Олег Сергеевич Токарев – министром угольной промышленности; Елена Геннадьевна Федюнина – министром социальной защиты населения; Ольга Александровна Феофанова – министром культуры и национальной политики Кузбасса.

Глава города Кемерово Дмитрий Викторович Анисимов возглавляет межмуниципальный координационный совет по развитию Северокузбасской агломерации, глава города Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов – межмуниципальный координационный совет по развитию Южнокузбасской агломерации.