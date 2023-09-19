Сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжения после долгой паузы. В дело вернутся Прилучный и Хабенский

Фото: Кадр из фильма

Награжденный президентом России орденом Почета Константин Хабенский возвращается к роли эксцентричного пропойцы, сыщика Родиона Меглина — которого и убивали, и в психушку прятали, но ничего не помогло. Он снова появится в образе заросшего правоохранителя с обостренным чутьем в третьем сезоне проекта, работа над которым уже стартовала.

Фото: Кадр из фильма

Третьим сезоном «Метода» будет заниматься Максим Полинский («Троцкий», «Елки. Последние», «Поп», Мажор»). Продюсер сообщил, что зрители увидят новые серии психологического триллера, несмотря на то, что история вроде бы была завершена в марте 2021 года: Меглин вместе с Есеней (Паулина Андреева), словно народные мстители, отправились на поиски убийц самостоятельно. Без официального разрешения силового ведомства, на которое работали.

Фото: Кадр из фильма

В то же время стало известно, что и другой флагманский проект Первого канала (и тоже детектив) «Мажор» будет продлен на пятый сезон. Кроме того, будет снят третий полнометражный фильм по событиям вселенной этого детектива. Павел Прилучный, сыгравший избалованного сына олигарха в первом сезоне проекта аж в 2014 году, продолжит работу в проекте.

Фото: Кадр из фильма

Хотя поклонники проекта были уверены, что четвертый сезон «Мажора» станет финальный, ведь в нем случился своеобразный хэппи-энд: герой Прилучного (Игорь Соколовский) узнал, кто убил его родителей, спустя 9 лет после происшествия, и поквитался с ними. При этом погибла бывшая возлюбленная Соколовского, начальник убойного отдела Родионова (Карина Разумовская) — у нее осталась дочь Соня.

Фото: Кадр из фильма

Судя по всему, в новых сериях мажор сконцентрируется на воспитании дочки. Работа над сценариями «Мажора-5» и «Метода-3» в настоящий момент продолжается. Первый канал информацией о проектах пока не располагает.