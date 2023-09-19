Сергей Светлаков вернулся на родной канал, чтобы перезапустить самый смешной скетчком нулевых Наша Russia

Уйдя за перспективами, большими деньгами и большими проектами на СТС, Сергей Светлаков ничего не выгадал. Отметился тусклыми скучными шоу — и в итоге вернулся на родной ТНТ, где стал суперзвездой в Comedy Club и скетчкоме Наша Russia. Именно возрождением этой популярной народной энциклопедии архетипов он теперь и займется (помимо работы в жюри шоу «Лига городов»).

Как и коллега по «Нашей Russia» Михаил Галустян, Светлаков запустит сольный проект «Светлаков+», где тоже будет эксплуатировать хорошо знакомые образы комедийного шоу (именно так сейчас выглядит стратегия канала — установка на ретроповестку и реанимацию старых проектов.

— Будет учительница Снежана Денисовна, которая обдирала детей, но теперь работает гадалкой на телевидении, — объяснил Сергей. — А еще Славик и Димон, но Димон – это уже не мой друг в исполнении Галустяна, а мой сын, и он часто приходит на работу к Славику в аквапарк. Телезритель Сергей Юрьевич Беляков, мужчина из Таганрога, будет обсуждать программы, и у него ничего не поменялось.

Разрабатывать сценарии Светлаков будет сам при поддержке талантливых авторов — как и Галустян, собственно. Съемки шоу начнутся в ближайшее время и продолжатся до конца текущего года. Премьеры на ТНТ стоит ждать в 2024 году. При этом главная интрига, кажется, раскрыта: Сергей и Михаил появятся в кадре вместе, спустя 12 лет! Но не сразу.

— Через три года будет 20 лет первому выпуску «Нашей Раши», так что объединение «Галустян+Светлаков» возможно, — предположил уральский комик.

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