Дочь Владимира Левкина после перенесенной онкологии: «Жизнь бьет ключом»

Виктория с папой Владимиром Левкиным, его женой Мариной и дочкой Никой. Фото: пиар-служб СТС

Прошло три года с тех пор, как дочери Владимира Левкина (экс-участник группы На-На) от первого брака Виктории удалили опухоль мозга. В конце 2019 года девушка случайно оказалась в больнице: она упала в обморок, вызвали «скорую», отправили на обследование, в ходе которого у нее обнаружили опухоль мозга 3 стадии. Для Вики, которой на тот момент было всего 26 лет, и ее родителей новость стала настоящим шоком. Впрочем, ее сильно поддержал отец Владимир Левкин, который сам дважды пережил рак. В начале 2020 году ей провели операцию по удалению опухоли. Викторию в компании ее папы и его третьей жены Марины мы встретили на недавней премьере «Новых папиных дочек».

«По здоровью все хорошо. Жизнь бьет ключом, — рассказала KP.RU Виктория Левкина. — Я все так же активно продолжаю свою деятельность, работаю в сфере неформального образования с молодежью, езжу по разным регионам страны и выступаю как спикер. В настоящее время готовлю осеннюю программу своего кэпма развития личности. В общем, продолжаю жить и радоваться тому, что есть и возможность это делать».

Кроме того, Виктория, которая через три отметит 30-летие, совсем недавно окончила коучинговый институт и получила первую степень в качестве коуча. Девушка часто ездит в командировки, в которых общается с молодежью. Ближайшая поездка запланирована в Крым на Тавриду.

«Своей историей я часто делюсь с ребятами, которые приходят ко мне на тренинги и мастер-классы. На самом деле, не каждый готов про это услышать, и не все с этим сталкиваются. Но мой опыт может быть полезным с точки зрения того, как себя вести и реагировать, если с подобным диагнозом столкнутся твои родные. Поэтому из своей истории я бы никогда не стала делать курс, но как дополнение ее можно использовать», — поделилась с KP.RU Левкина.

Фото: социальные сети

В личной жизни Вики пока все спокойно, но она совсем не против познакомиться.

«Я есть в соцсетях, где мне можно написать. Я открыта к общению», — рассказала девушка.

Добавим также, что узнав о болезни, дочь Левкина не стала ее скрывать. Она искренне поделилась с поклонниками о том, что с ней происходит, а чуть позже выложила и фото с обритой головой. После удаления опухоли Виктории пришлось пройти несколько курсов лучевой и химиотерапии. Левкина не раз рассказывала, что история отца, дважды пережившего рак (во второй раз Владимиру поставили рак лимфатической системы 4 стадии, — прим. Ред.), приободрила ее.

Фото: социальные сети

«Когда ты понимаешь, что твой папа выкарабкался из намного более сложной истории, веришь и в свои силы», — рассказывала в интервью Виктория.