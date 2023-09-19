Ленинградская область планирует провести муниципальную реформу

Статус округа позволит муниципалитетам принимать более активное участие в нацпроектах, в том числе в программе «Комфортная городская среда». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области планируют провести муниципальную реформу. Муниципальные образования собираются объединить в муниципальные округа, сократив депутатский корпус первого уровня и повысив ответственность местных властей. Такие преобразования уже прошли в семи регионах Северо-Западного федерального округа. Власти Ленобласти готовы присоединиться к нововведениям, объясняя необходимость реформы в первую очередь интересами жителей.

«Муниципальный округ - это тот же муниципальный район, в тех же границах, но без деления на городские и сельские поселения. Такая форма позволяет объединить бюджетные, административные, кадровые ресурсы и создать более эффективную систему управления, - рассказывает председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак. - В семи субъектах Северо-Запада такое объединение - уже состоявшийся факт. Теперь реформой заинтересовались и муниципалитеты Ленобласти».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что сейчас инициативу должны проявить органы местного самоуправления. Именно они должны принять соответствующие решения.

«Задача реформы в том, чтобы мы выстроили прямые отношения с районом, с главой округа, с депутатами округа и жителями. По встречам с ленинградцами, по их обращениям в соцсетях я вижу, что на первом уровне нередко людей не слышат, настоящего диалога с жителями нет. В результате даже элементарные вопросы, вроде замены лампочки в подъезде - приходится решать на более высоком уровне. Муниципальная власть должна быть более эффективной и быть ближе к людям», - отметил Александр Дрозденко, выступая на Гражданском форуме Команда 47.

Главное преимущество, которое муниципалитеты получат от объединения в округа, - финансовое. При такой системе организации будет формироваться общий бюджет на весь округ.

«Ликвидируются диспропорции, когда отдельные поселения не в состоянии профинансировать свои нужды, - объясняет Лира Бурак. - Сократятся затраты на проведение выборов и содержание органов местного самоуправления. На примере недавних проблемных ситуаций в Шлиссельбурге и в Горбунках, мы видим, что реформа такого рода назрела».

В Шлиссельбурге долгие судебные тяжбы из-за банкротства муниципального предприятия поставили под угрозу срыва отопительный сезон. Кроме того, муниципальные власти сорвали сроки реконструкции важного исторического объекта - стадиона «Водник». Городская администрация затянула работу с исполнителями по устранению недостатков, и в итоге один из первых футбольных стадионов России не был готов к значимой дате - 700-летию Шлиссельбурга. В аварийное состояние пришел и местный бассейн, восстановить его уже невозможно.

Муниципальная власть должна быть более эффективной и быть ближе к людям, считает губернатор Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

А в Горбунковском сельском поселении в 2023 году было сорвано выполнение программы «Комфортная городская среда». Проект обустройства общественной территории в деревне Разбегаево, за который проголосовали местные жители, победил в общероссийском конкурсе и получил федеральное финансирование. Но в итоге сельская администрация отказалась от его реализации, сославшись на отсутствие в местном бюджете средств на софинансирование.

«Подобных примеров множество. В их основе - и финансовая несостоятельность многих поселений, и кадровый «голод» на первом уровне, когда на должность главы администрации подбирают того, кто просто дал согласие», - подчеркнули в Комитете по местному самоуправлению Ленинградской области.

Главный вопрос, который волнует ленинградцев: не исчезнут ли села, поселки и деревни после объединения в округа? И сохранятся ли льготы для сельских жителей? Ответ однозначный: все останется по-прежнему, реформа коснется только системы управления. Статус населённых пунктов не изменится, все положенные сельским жителям льготы, компенсации и другие меры социальной поддержки будут действовать, как и раньше. Переоформлять документы тоже не потребуется: адрес, прописка, СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности останутся без изменений.

Еще один важный вопрос – не придется ли жителям сельских поселений за каждой справкой ездить в райцентр?

«Нет, не придется, - комментирует Лира Бурак. - Вместо администраций будут созданы территориальные подразделения со значительным перечнем полномочий, включая работу с гражданами по текущим проблемным вопросам, взаимодействие с предприятиями и организациями, решение вопросов благоустройства территории, осуществление нотариальных действий. То есть связь с населением ни при каких обстоятельствах не будет утрачена».

Статус округа позволит муниципалитетам принимать более активное участие в национальных проектах и программах. Появится возможность усилить команды управленцев на местах профессионалами в конкретных сферах, например, при составлении проектно-сметной документации для строительства социальных объектов. Это снизит процент отказов муниципалитетов от участия в федеральных программах и конкурсах.

Особая роль в новой модели управления отводится местным активистам.

«Учитывая, что представительный орган останется только на уровне муниципального округа, мы рассчитываем на усиление роли территориальных общественных советов, сельских старост, инициативных комиссий, - подчеркнула Лира Бурак. - Для этого в области успешно работает программа поддержки местных инициатив, выделяются значительные деньги (460 миллионов рублей ежегодно) на благоустройство общественных пространств, освещение улиц, обустройство спортивных и детских площадок и другие социально-значимые проекты».

Для создания муниципального округа необходима, в первую очередь, инициатива районного совета депутатов. Далее местный совет депутатов поселений назначает публичные слушания, по итогам которых принимается решение о согласии или отказе от преобразований. Если оно было положительным, инициатива районного совета депутатов направляется губернатору региона. Далее на региональном уровне идет подготовка закона о преобразовании муниципальных образований в округа. Затем его рассматривают депутаты областного Законодательного собрания региона. Законопроект вступает в силу после того, как его подпишет губернатор региона.

«В целом, муниципальные округа - более совершенная и современная система местного самоуправления. Она лучше учитывает интересы жителей и позволяет исключить ситуации, когда у власти на уровне муниципалитета оказываются «случайные» люди, не обладающие для такой работы ни опытом, ни компетенцией», - подчеркнула Лира Бурак.