Прощание с Гришечкиным: плачущий Максим Миллер, Тарзан и нетрезвая Юлия Захарова

Максим Миллер нес фото Гришечкина перед гробом. Фото: Владимир БРИЛЕВ.

19 сентября в Москве простились с Вячеславом Гришечкиным, который скончался на 62-м году жизни. У актера, наиболее известного по роли Староконя из сериала «Солдаты», не выдержало сердце. Прощание прошло в родном Театре Гришечкина на Юго-Западе. Затем состоялось отпевание в Храме Архангела Михаила.

У входа в Театр на Юго-Западе выстроилась длинная очередь из желающих попрощаться с полковником Староконем. Среди них были друзья, коллеги и поклонники Вячеслава Германовича: Тарзан, Владимир Стеклов, Юлия Захарова, продюсер и основатель движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, Владимир Брилев и другие. Гроб актера, который поставили в центре актового зала, был буквально усыпан цветами.

Все желающие могли проститься с актером в Театре на Юго-Западе. Фото: Диана Бичарова

После прощания в театре состоялся вынос гроба. Фото Вячеслава Гришечкина с траурной лентой нес директора покойного артиста Максим Миллер, который едва мог сдержать слезы. Напомним, что для Миллера, как и для всех остальных, новость о смерти Гришечкина стала шоком. Он уверен, что актера неправильно лечили.

«У меня четкое ощущение, что недосмотрели, не до конца провели обследование и диагностику. Все это похоже на халатность врачей. И с этим нужно разбираться», — рассказывал KP.RU Миллер.

Единственная дочь актера Ольга держалась сто йко. А вот коллега Гришечкина по спектаклю, актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены-полено в сериале «Счастливы вместе», вела себя крайне странно. В сети появились видео, где Юлия нечленораздельно говорит и посылает журналистов на три буквы.

«Мы до конца так и не поняли — либо у нее случилась истерика, либо она была просто не трезва», — рассказала KP.RU продюсер и подруга Гришечкина Диана Бичарова.

Продюсер и подруга Гришечкина Диана Бичарова.

Фото: Диана Бичарова

Напомним, что у Вячеслава Гришечкина давно барахлило сердце. Он тяжело переживал смерть второй жены — Анна умерла от рака в 2017 году. Артист впал в депрессию и часто «заливал» горе… В начале сентября этого года Гришечкина доставили сначала в реабилитационный центр, а затем в тяжелом состоянии перевели в обычную больницу. 15 сентября 61-летнего актера не стало.