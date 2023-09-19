Захарова: Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Народном Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Брифинг 19 сентября 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала с сообщения о том, что завтра начинается официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лавров в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

- Возможности политической недели таковы, что количество встреч может увеличиться. Мы будем оперативно вас информировать обо всех контактах, — добавила Захарова пояснив, что на данный момент в рабочем графике Лаврова в Нью-Йорке запланировано более двадцати двусторонних переговоров.

Приводим самые интересные цитаты с сегодняшнего брифинга официального представителя МИД РФ.

О предложении президента США реформировать Совбез ООН

- О реформе Совета Безопасности ООН говорят все давно. Ну, я не знаю, возможно, президент США г-н Байден узнал об актуальности этой темы только сейчас. Не мне судить, но вообще эта тема на повестке, по-моему, уже лет десять. Если не больше. Вопрос в том, каким образом проводить это расширение или реформу. Мы свою позицию уже выстроили на этот счет. Расширение не должно происходить просто ради процесса. И уж точно не должно вести к ухудшению работы Совбеза ООН, который и так, как вы видите, периодически проходит со скрипом… Мы постоянно акцентирует на необходимости реформы Совбеза ООН в целях адаптации к современным реалиям. Мы активно участвуем в соответствующих межправительственных переговорах в Нью-Йорке. Напомню, что они идут с 2009 года… Между странами сохраняются серьезные противоречия. Все это необходимо кропотливо прорабатывать и преодолевать… Анализируя нынешнюю международную обстановку также можно сказать, что необходимые условия для конкретных шагов на этом треке, увы, еще не сложились.

Об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе

- Со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию… Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Народном Карабахе. Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования… Есть солидная правовая основа для реализации всего того, о чем договорились. Не просто устные договоренности – письменные, зафиксированные. Говорить о точных сроках или конкретных параметрах выработки мирного договора, как он будет вырабатываться и подписываться, я думаю, может оказаться контрпродуктивным. Важно, и что будет реально продуктивным – реализовать все то, что было зафиксировано документально. Мы уже повторяли и повторяем вновь: документ должен обеспечивать баланс интересов между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы служить главной цели, а именно закладывать прочный устойчивый мир в регионе.

О разминировании «в живую»

- Несколько дней назад в сети Интернет разошлись жуткие кадры, на которых украинские боевики гонят в сторону минного поля двух пленных в форме российской армии. Через некоторое время один из киевскорежимных, так называемый, военнослужащий ВСУ, хотя после того, что сделал, он автоматически становится преступником, а не каким не военнослужащим, открывает огонь в их сторону. Затем раздается взрыв. Все это с подачи киевского режима и всех тех, кто много лет ему зиговал, сопровождается и тут же обрастает надписями и формулировками о том, что разминирование должно происходить именно так – в живую. Подобные чудовищные преступления, напомню, совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Сегодня их последователи на Украине старательно перенимают эти изуверские практики гитлеризма.

О переговорах без переговоров

- В ближайшее время ожидается очередной гастрольный тур Зеленского. Теперь уже по США. СМИ сообщают, что запланирована его встреча с президентом Байденом… Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги ну и соответственно оружие у своих американских хозяев… И что сейчас? Вот эта вот пантомима под названием «мирный план Зеленского» и как-бы переговоры без переговоров, а на самом деле решение о еще больших поставках вооружений в регион. Тогда не надо тем, кого собирали под некий мирные планы обманывать. Нужно прямо им сказать, собирая в следующий раз на некие заседания рабочих групп, что речь на самом деле идет о накачке региона еще большим вооружением.

О Блинкене и Пушкине

- В Киеве демонтировали мемориальную доску великому русскому поэту А.С. Пушкину… При этом киевский режим с большим рвением устанавливает аналогичные знаки в местах, где побывали их западные хозяева. Например, на прошлой неделе в ресторане быстрого питания американской сети. Там ужинал госсекретарь США. Я не шучу… Нет, ну понятно – где Блинкен, а где Пушкин! Для Украины очевидно, кто важнее. Пушкин ведь чувства добрые лирой пробуждал в людях, а Блинкен оружия поставляет. Разница, конечно, очевидна.