Похороны звезды "Солдат" Вячеслава Гришечкина обернулись грандиозным скандалом

Актриса Юлия Захарова

В Москве простились с Вячеславом Гришечкиным. Звезда сериала "Солдаты" умер в 61 год. В последний путь актера проводили из Театра на Юго-Западе, которому артист служил верой и правдой большую часть жизни. Правда, тихую церемонию, на которую пришли близкие, друзья и коллеги знаменитости омрачил скандал.

Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября 2023 года из-за проблем с сердцем. Последние месяцы актер много пил, его пытались лечить в клиниках. Но ничего не помогло.

"Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но он мог еще сам двигаться и даже вставать! Определенная реанимационная помощь была проведена. Но потом он лежал уже в обычной палате. Буквально за пару дней до смерти он очень ослаб, не мог двигаться и у него появились пролежни", - делился директор актера Максим Миллер.

Юлия Захарова сейчас. Фото: кадр из передачи «Звезды сошлись»

На похоронах Гришечкина были его близкие и друзья. Среди последних появилась неузнаваемая Лена Полено из "Счастливы вместе". Актриса Юлия Захарова находилась, мягко говоря, в не лучшей форме. Очевидцы считают, что артистка вела себя как нетрезвая.

Она не скупилась на брань в беседе со светскими хроникерами. Она заявила, что не верит в смерть коллеги, а потом и вовсе разрыдалась.

"Славочка был великим! Вообще не верю… Мы общались в последний раз недели две назад. Он был в прекрасном расположении духа", - произнесла 43-летняя Захарова.

Она очень похудела. Последний раз снималась в кино в 2019 году. Все свое время знаменитость проводит в театре. Живет за городом.

В 2013 году артистка сошлась с музыкантом Александром Дорониным. Она увела мужчину у гражданской супруги Анны Лефтери, которая на тот момент лечилась от онкологического заболевания.

Фото: соцсети

Захарова и Доронин часто отдыхали на Гоа. За первые полгода знакомства с мужчиной звезда похудела на 20 кг. "Буквально с первого для нашей встречи, видимо, от сильных чувств, я стала больше пить и практически перестала есть. Мы сначала жили на Кипре, потом на Гоа..." - делилась она.

В 2017 году случился скандал и всплыли ужасные детали личной жизни Юлии. Мужчина ее бросил и вернулся к Лефтери. Разрыв она переживала тяжело. Женщина обвиняла Доронина в том, что он поднимал на нее руку: "Ты бил меня ногами, по лицу. Однажды ты убежал, оставив меня избитой в квартире... У меня челюсть была свернута однажды".