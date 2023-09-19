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Политика19 сентября 2023 12:37

Минобороны России показало результаты «мясных» штурмов ВСУ Клещеевки

За прошедшие сутки кивский режим буквально завал трупами своих же солдат этот населенный пункт
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За прошлые сутки наша группировка отбила шесть атак киевского режима в районе Клещеевки и Андреевки.

За прошлые сутки наша группировка отбила шесть атак киевского режима в районе Клещеевки и Андреевки.

Фото: Александр КОЦ

Уже сутки украинские пропагандисты трубят из каждого утюга о якобы успехах ВСУ в Клещеевке. Однако, свежие кадры Минобороны России говорят о том, что украинские войска действительно присутствуют в Клещеевке только в виде мертвых тел. На кадрах с передовой в Клещеевке строения и лесопосадки буквально завалены телами военнослужащих ВСУ. Это плачевный итог «мясных» штурмов ВСУ Клещеевки.

За прошлые сутки наша группировка отбила шесть атак киевского режима на этом направлении и уничтожила почти 300 солдат украинских вооруженных формирований.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Андреевка и Клещеевка для ВСУ превратились в «точки массового перемола» живой силы, какой ранее был Артемовск.

А официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные по потерям ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении наши воины уничтожили до 225 украинских военнослужащих, на Запорожском более 175, на Краснолиманском направлении до 65, на Южно-Донецком свыше 115, на Купянском до 20, на Херсонском до 25.

Кроме 625 украинских военнослужащих наши воины ликвидировали за сутки польскую самоходку «Krab», пять артсистем США М777, а также десятки единиц вражеской бронетехники.

Армейской авиацией и ракетными войсками поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны. Артиллерией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.

Генерал-лейтенант Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушных сил, воины которых сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и 38 беспилотников ВСУ.

Продолжались безуспешные попытки террористических атак БПЛА самолетного типа на объекты на территории России и во вторник днем. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над Белгородской областью.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

473 - самолета.

249 - вертолетов.

6903 - беспилотных летательных аппарата.

437 - зенитных ракетных комплексов.

11960 - танков и других боевых бронированных машин.

1151 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

6444 - орудия полевой артиллерии и минометов.

13167 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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