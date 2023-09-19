Минобороны России показало результаты «мясных» штурмов ВСУ Клещеевки

За прошлые сутки наша группировка отбила шесть атак киевского режима в районе Клещеевки и Андреевки. Фото: Александр КОЦ

Уже сутки украинские пропагандисты трубят из каждого утюга о якобы успехах ВСУ в Клещеевке. Однако, свежие кадры Минобороны России говорят о том, что украинские войска действительно присутствуют в Клещеевке только в виде мертвых тел. На кадрах с передовой в Клещеевке строения и лесопосадки буквально завалены телами военнослужащих ВСУ. Это плачевный итог «мясных» штурмов ВСУ Клещеевки.

За прошлые сутки наша группировка отбила шесть атак киевского режима на этом направлении и уничтожила почти 300 солдат украинских вооруженных формирований.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Андреевка и Клещеевка для ВСУ превратились в «точки массового перемола» живой силы, какой ранее был Артемовск.

А официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные по потерям ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении наши воины уничтожили до 225 украинских военнослужащих, на Запорожском более 175, на Краснолиманском направлении до 65, на Южно-Донецком свыше 115, на Купянском до 20, на Херсонском до 25.

Кроме 625 украинских военнослужащих наши воины ликвидировали за сутки польскую самоходку «Krab», пять артсистем США М777, а также десятки единиц вражеской бронетехники.

Армейской авиацией и ракетными войсками поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны. Артиллерией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.

Генерал-лейтенант Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушных сил, воины которых сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и 38 беспилотников ВСУ.

Продолжались безуспешные попытки террористических атак БПЛА самолетного типа на объекты на территории России и во вторник днем. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над Белгородской областью.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

473 - самолета.

249 - вертолетов.

6903 - беспилотных летательных аппарата.

437 - зенитных ракетных комплексов.

11960 - танков и других боевых бронированных машин.

1151 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

6444 - орудия полевой артиллерии и минометов.

13167 - единиц специальной военной автомобильной техники.