Один клоун чуть не расправился с Грузией, второй - теряет Армению на наших глазах

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Карабахе снова началась война. Все мы понимаем, что происходит. Пашинян доигрался.

Знаете, в Грузии уже был один клоун, который потерял все, звали его Саакашвили. Всё своё правление он медленно расправлялся с Грузией, гнал её в горнило войны по указке западных кукловодов. Тогда Грузия смогла сохранить страну ценой Абхазии и Осетии. И сегодня объективно находится на пике своего развития как с геополитической точки зрения, так и с экономической.

Второй клоун, Пашинян, теряет страну прямо на наших глазах. А где США? Что, Зеленский теперь введёт войска, чтобы защитить братскую Армению? Нет, конечно. Как мы видим, заигрывание с Дядей Сэмом не сулит ничего хорошего. Война началась, и эта война была неминуемой.

Если кто-то и сумеет развалить великую Армению, то это будет Пашинян. Посмотрим, кто поможет ему в нынешней войне. И кого он сам будет просить о помощи.

И ведь всё идёт по плану англосаксов. Их навык стратегического планирования уникальный. И удивительно, как люди теряют способность думать и оценивать. Сначала они будут махать флажками, строить палатки, делать мимимишные мемы в ФБ, а затем их поведут на убой…