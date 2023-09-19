Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА).

«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», - сообщили в военном ведомстве.

У главного задания Генштаба Вооруженных сил ИРА состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра.

Министра обороны РФ Сергея Шойгу приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери.

Отметим, что Сергей Шойгу был приглашен в Иран еще в июне для «развития международных контактов и углубление диалога». А в августе делегация Ирана приезжала в Москву. Иранские военные и промышленники представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» новейший полностью электронный ударный беспилотник Shahin.

Представитель компании иранской AIO тогда рассказал «КП», что новому ударному дрону не нужна взлетная полоса для разбега: он оснащен пятью электронными моторами и может стартовать с крыши дома или палубы катера. На высоте 4 километра, со скоростью 120 километров в час он может лететь два-три часа, и при этом нести груз массой в 14 килограмм. Его не только не видят средства ПВО, он еще и подлетит бесшумно.