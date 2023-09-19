Баку заявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера для восстановления конституционного строя» Фото: REUTERS

Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 19 сентября 2023 года

Во вторник 19 сентября возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе. Что известно о конфликте на данный момент:

- Баку заявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера для восстановления конституционного строя». МИД Азербайджана заявил, что «единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте».

- Минобороны Карабаха заявило, что Азербайджан ведет огонь по всей линии соприкосновения.

- В свою очередь Минобороны Армении сообщает, что на границах республики «относительно спокойно». А МИД назвал действия Азербайджана «широкомасштабной агрессией».

- Сообщается об обстреле окрестностей Степанакерта со стороны Азербайджана - поражении армянских ЗРК «Тор» и «Бук» близ Степанкерта и станции РЭБ «Мортира» в селе Ашаги Отараг.

Во вторник 19 сентября возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

- Для эвакуации населения из опасной зоны созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.

- Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении, а МИД республики призывает Совбез ООН и миротворцев РФ предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе.

- Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает к прекращению огня и дипломатическому урегулированию ситуации. Все шаги для мирного решения проблемы содержатся в трёхстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России. Кроме того, она опровергла заявления о том, что азербайджанская сторона заранее предупреждала о начале операции и напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

- Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что настала очередь США решать, какие меры следует принять для урегулирования ситуации в Карабахе.