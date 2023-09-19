Как Манжерок из советского шлягера стал центром российской культуры

Для алтайских молодых художников Даши Намдаков – маяк, на который можно ориентироваться Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Песню про неведомый Манжерок пела когда-то Эдита Пьеха. «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок? Может это островок? Может это городок?..». В СССР в конце 60-х это был шлягер, что не вносило ясности. Слово как будто бы французское, а на самом деле, Манжерок – название села в Республике Алтай, где во времена молодости Эдиты Пьехи проходил фестиваль советского-монгольской дружбы «Алтай-1966».

Фестивалю нужен был гимн, который написали композитор Оскар Фельцман и поэт Наум Олев. С их легкой руки Манжерок стал местом встречи передовой советской молодежи. О нём узнал весь Советский Союз и туда устремился народ за туманом и за запахом тайги. Правда, это слова из другой песни, но по сути о том же.

Сегодня Манжерок по-прежнему место встречи и популярный горнолыжный курорт (не хуже сочинской Красной Поляны). Река Катунь, воздух чистый, мёд вкусный – красота! Сбербанк построил там по итальянскому проекту самый большой в России пятизвездочный отель. Говорят, не уступает лучшим отелям Дубая. Отдыхать в нём удобно и пафосно. Уровень цен доступен «верхушке» среднего класса. Но не боги горшки обжигают… Главное, чтобы была мотивация.

Вот, например, прекрасная мотивация на пути к успеху - история скульптора Даши Намдакова. Кстати, в отеле «Манжерок» как раз в эти дни открылась его выставка. Экспозиция небольшая - тринадцать скульптур, но это ретроспектива его творчества, от ранних работ, когда он увлекался сложными формами, до сегодняшнего дня, где в предпочтении простой, лаконичный язык.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Центральная скульптура называется «Дракон». Даши готовил её для биеннале в Венеции. Но из-за санкций и сложной логистики туда не поехал. Организовал выставку в Сибири.

Даши Намдаков родом из бурятского села в Забайкалье. Шестой ребёнок в многодетной семье. Его отец - народный умелец, кузнец, художник, скульптур, занимался резьбой по дереву, ткал ковры… Сын продолжил семейное дело, получив высшее образование в Красноярском художественном институте. Вернулся на родину в Улан-Удэ, где открыл крошечную ювелирную мастерскую. Это было в начале пути: он делал изящные серьги, колечки, браслеты, стилизованные под сокровища из скифских курганов. Продавал их. Эти деньги и часть зарплаты жены Татьяны шли на развитие: покупку бронзы, на литьё, зарплату помощникам. В результате, сделал несколько масштабных скульптур и в 2000 году провел первую персональную выставка в Иркутске, которая имела большой успех и прославила Даши. Как написали о нем критики: «Язык бурятского мастера, воспитанного российской академической школой, понятен и крайне востребован в мире. Он чувствует связи с древними цивилизациями и огромным пластом современной культуры, при этом блестяще владеет пластическим языком».

«После выставки в Иркутске моя жизнь полетела как пуля», - признался мне Даши Намдакова.

Сегодня его работы хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, в Музее искусства народов Востока и современного искусства, в «Тибет-Хаусе» в Нью-Йорке. Несколько лет назад под впечатлением от его творчества, его пригласила на обед английская королева Елизавета II. В Лондоне установили его монументальную скульптуру «Чингисхан». Его работы есть в коллекциях Владимира Путина, Романа Абрамовича, Герхарда Шрёдера, актрисы Умы Турман…

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Даши покорил западный мир, работал в Италии, в Англии. Вначале было очень интересно. Потом стало обыденно. Несколько лет он жил в Лондоне. «Когда мои дети стали между собой говорить исключительно по-английски, я понял, пора уезжать, чтобы сохранить свои корни, - признался Даши. - Я сказал жене: «Таня, собираемся - едем домой». У неё не было вопросов, почему. В молодости мне было интересно путешествовать, хотелось добиться успеха на Западе. Но жить и работать всё равно лучше дома».

Даши Намдаков - лауреат Премии Правительства РФ в области культуры. Его ландшафтная скульптура «Трансформация» установлена в центре Красноярска.

Персональные выставки проходили в Третьяковке, в Государственном Эрмитаже, в Национальной галерее в Казани, в Историческом музее на Красной площади.

«В юности и представить себе не мог, что я, мальчишка из многодетной семьи из маленькой деревни в Бурятии, стану известным скульптором, что буду работать в разных странах и обедать с королевской семьей», - признался Даши.

Для алтайских молодых художников Даши Намдаков – маяк, на который можно ориентироваться. Кстати, работы некоторых из них уже украсили фойе отеля «Манжерок», который должен стать не только центром активного спорта и отдыха, но и современным мультикультурным пространством. Чтобы на вопрос: «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок?», можно было ответить: современный очаг российской культуры в широком смысле слова.