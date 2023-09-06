Женщины в бизнесе – движущая сила

Заместитель директора топливной компании «ГЭЙНФУЛ» Анастасия Бунина

– Анастасия, как у вас получилось сделать карьеру в топливной сфере, где экспертами считаются мужчины?

– Говорят, что материнство и серьезный бизнес несовместимы. Но именно рождение ребенка подвело меня к организации долгосрочного стабильного дела. Первую компанию по оптовой торговле нефтепродуктами я открыла в 27 лет. Когда начинала работать в топливной сфере, садилась за руль грузовиков сама и проходила весь цикл поставки вместе со своими сотрудниками. Это было необходимо, чтобы понять каждую деталь и специфику работы.

Помогаю открыть свое дело

– А что значит быть женщиной-руководителем?

– Руководитель, женщина он или мужчина, должен быть модератором. Главное, чтобы любой сотрудник, который столкнулся с проблемой, мог подойти и посоветоваться. Я добиваюсь, чтобы каждый в моей команде был доволен своим доходом и условиями труда.

– Вы состоите в комитете по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Как вы помогаете начинающим бизнесменам?

– «ОПОРА РОССИИ» – это мощное комьюнити, где всегда можно получить ответы на интересующие бизнес-вопросы, завести полезные знакомства, выстроить эффективные коллаборации.

Я консультирую начинающих предпринимательниц (или желающих ими стать) в вопросах базовой организации бизнеса и тайм-менеджменте. Организовываю тренинги по основам предпринимательского дела и управления бизнесом. Активным кандидатам предоставляю свою производственную площадку для прохождения практики.

В комитете также принимаю участие в образовательных программах «Мама-предприниматель». Их цель – помочь мамам в декрете или с несовершеннолетними детьми открыть собственное дело. За свою работу даже получила орден «За эффективное управление» и стала героем книги «Женский бизнес. Как мы начинали свое дело с нуля». В книге 40 историй, и одна из глав посвящена мне. Женщины в бизнесе – это движущая сила!

Думать надо и о пользе

– Ваша компания стала лучшим предприятием отрасли в 2022 году, а также попала в рейтинг устойчивых, динамично развивающихся организаций и надежных партнеров. Вы лично получили орден за свою работу. Как вам это удалось?

– Мы подтвердили состоятельность своей компании в период эпидемии коронавируса, валютных кризисов и ценовых колебаний, научились адекватно реагировать на изменения рынка, не нарушили ни один контракт, не сократили ни одного сотрудника. И даже смогли в несколько раз увеличить доходность компании. Считаю, что награда – это заслуженная оценка работы, не только моей, но и коллектива.

– В мире стремительно меняются технологии, потребительские предпочтения. А что происходит в вашей сфере, считаете ли вы, что нашли дело своей жизни?

– Сейчас я занимаюсь тем, что мне нравится. Но есть проблемы, которые меня волнуют, в частности, экология и необходимость снижения уровня загрязнений, ESG-повестка. Я много езжу по России и вижу, как в некоторых местах стремительно растут свалки. Очень много пластика. Поэтому пора задуматься не только о прибыльности бизнеса, но и о том, какую можно принести пользу.

Для меня очень ценно, что мой коллектив разделяет мою позицию: минимум вреда, максимум пользы. Последние несколько лет мы активно занимаемся отработкой технологии по получению топлива из переработанного пластика и уже имеем в этом направлении значительные успехи. Даже подали патент на регистрацию одной разработки, ждем одобрения. Вижу, что многие предприниматели занимают такую же ответственную позицию, и это радует.

Я садилась за руль грузовика и проходила весь цикл поставки вместе со своими сотрудниками