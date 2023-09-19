Бастрыкин поручил создать следственные группы по борьбе с нелегальной миграцией

Председатель СК России сообщил, что приезжие иностранцы в этом году, стали чаще убивать, насиловать и совершать насильственные действий сексуального характера. Фото: Следственный комитет РФ

В России выросло количество преступлений, совершенных мигрантами. В связи с этим Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин во время оперативного совещания заявил, что только в текущем году иностранцами уже совершено порядка 25 тысяч преступлений, а 1200 уголовных дел в отношении приезжих направлено в суды.

«Наблюдается увеличение на треть тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов, в их числе 157 убийств и 63 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло количество преступлений против половой неприкосновенности: изнасилований – на 11%, насильственных действий сексуального характера – на 12%», - перечислил Бастрыкин.

Выросло количество преступлений, совершенных приезжими в сети.

Руководитель СУ СК России по Брянской области Максим Лукичев на совещании сообщил, что студенты из иностранных государств ведут откровенную переписку с несовершеннолетними жительницами региона в сети Интернет.

Бастрыкин поручил провести профилактические мероприятия связанные с распространением мигрантами наркотиков, а также выявлению преступлений, связанных с регистрацией фиктивных браков между мигрантами и российскими гражданками, которые им таким образом помогают легализоваться, сменить документы.

Председатель ведомства в обращении к коллегам подчеркнул, что ему «каждый день от граждан поступают сигналы о вопиющих нарушениях закона, допускаемых мигрантами». При этом граждане часто стали жаловаться на несовершеннолетних приезжих, которые «все чаще демонстрируют агрессивное поведение, грубо нарушая принятые общественные нормы».

Глава СК России призвал подчиненных жестче «наводить порядок с преступностью мигрантов, особенно незаконных», и подчеркнул, что «уголовно-правовая реакция на беззаконие со стороны приезжих в ряде регионов явно недостаточна». А еще поручил создать следственные группы, специализирующиеся на расследовании преступлений указанной категории.