Хулио Иглесиас: «Правда ли, что у меня было 3000 женщин? Это данные только до 1976 года!»

Легендарный певец отмечает 80-летие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хулио Иглесиас - самый популярный испанский певец в мире. Хочется написать, что 80-летие он встречает в статусе живой легенды, но в нем он уже встречал и 70-летие, и 60-летие, и 50-летие. Лауреат «Грэмми», обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы, самый популярный не-китайский артист в Китае (это официальное звание, присвоенное ему 10 лет назад), самый популярный в мире исполнитель латинского происхождения, человек, продавший самое большое количество дисков на самом большом количестве языков (а именно четырнадцати - это все тоже официальные звания; вообще дисков продано то ли 250, то ли 300 миллионов), лауреат французского Ордена почетного легиона и испанской Золотой медали за заслуги в изящных искусствах… Куда ни плюнь, - а Хулио Иглесиас добился всего, чего мог в ХХ веке добиться европейский певец.

И подумать только, что изначально певцом становиться он и не собирался. В юности играл в футбол и изучал юриспруденцию. И с футболом все было даже серьезнее, чем с учебой: он стал вратарем клуба «Реал Мадрид Кастилья» (резервной команды «Реал Мадрида»). Но все мечты рухнули, когда ему было 20: он попал в серьезную автокатастрофу, и не мог ходить в течение двух лет. Именно в больнице он впервые взял в руки гитару, чтобы восстановить подвижность кистей. И именно там осознал, что его настоящее призвание - музыка…

Но и тут он не сразу начал петь. Для начала просто сочинял мелодии, и однажды пришел в звукозаписывающую компанию с нотами. Рассчитывал, что песню споет кто-то, с кем у компании уже был заключен контракт. Что-то напел под гитару, и его спросили: «А почему бы вам самому это не исполнить?» - «Да я не певец», - начал оправдываться Хулио. Но его взяли в оборот, и отправили на музыкальный конкурс в Бенидорм, который он, к собственному изумлению, выиграл. Вскоре вышла пластинка с нехитрым названием «Я пою». Она оказалась сверхуспешной, и в 1970-м Хулио представлял Испанию на «Евровидении» (занял четвертое место).

Тут-то и пригодился его талант полиглота: он начал записываться на французском, английском, итальянском, немецком, португальском… (Впоследствии научился петь еще на индонезийском, японском и русском). И в каждой из соответствующих стран его встречали как родного: миллионы пластинок продавались и в Великобритании, и в Германии, и во Франции. Он пользовался огромной популярностью и в США (достаточно сказать, что 8 сентября в Майами официально отмечается как День Хулио Иглесиаса; кстати, в Майами он жил на протяжении многих лет).

Что касается личной жизни, часто пишут о том, что у Иглесиаса было более 3000 женщин. Сам он пошутил, что это «данные только до 1976 года». (Тут трудно не вспомнить другого сердцееда, голливудского актера Уоррена Битти: когда его спросили, правда ли у него было 13 000 партнерш, он ответил: «Да, это был напряженный месяц!») Впрочем, однажды Иглесиас ответил на этот вопрос серьезно: «Это правда, что я старался жить на полную катушку, но 3000 женщин… Впрочем, когда этот слух начал распространяться, я сказал своему менеджеру: «Даже не думай это отрицать!»

Так или иначе, в 1971-м Иглесиас женился на Исабель Прейслер, испанке, родившейся в Маниле и в 16 лет переехавшей в Мадрид. Она пробовала себя в журналистике, и Хулио стал первым человеком, у которого она брала интервью. (Согласно другой версии, они повстречались на вечеринке, - Хулио был сражен красотой девушки, спросил у хозяев, как ее зовут и пошел знакомиться, несмотря на то, что на тот момент у него была подружка в Лондоне). Он позвал Исабель на концерт певца Хуана Пардо, она согласилась… Вскоре Иглесиас признался своему другу и менеджеру, что Исабель - женщина его жизни («Я уже знаю нескольких женщин твоей жизни», - ответил тот). А потом Исабель забеременела. Будучи глубоко верующей, не стала делать аборт, и через семь месяцев после знакомства они с Хулио отправились в церковь, причем невеста во время таинства венчания рыдала.

В этом браке появились на свет три ребенка, - в том числе всем ныне известный певец Энрике Иглесиас. В 1979-м Хулио и Исабель развелись, потому что ей надоело, что каждый раз, когда она разыскивает мужа и звонит ему, отвечает женский голос. А в 1982-м Исабель отправила всех детей в Майами, чтобы жили там с отцом (а то в Испании их грозились похитить ради выкупа).

Еще больше детей у Хулио родилось от второй жены, голландской модели Миранды Рейнсбургер, которая моложе его на 22 года: пятеро! И все они появились на свет в неофициальном браке, который длился долгие годы; лишь в 2010-м Иглесиас и Миранда оформили отношения.

Был скандал с еще одним, девятым ребенком. Португальская танцовщица Мария Эдите Сантос в 1992 году объявила, что ее 17-летний сын Хавьер Санчес рожден от Иглесиаса, - он якобы результат короткого романа, который имел место в 1975 году. На протяжении многих лет Сантос и Санчес добивались того, чтобы Хулио признал ребенка. Он же яростно отрицал отцовство и отказывался сдавать тест ДНК, хотя дело уже дошло до суда. В конце концов начался сущий фарс: истцы добыли ДНК из бутылки с водой, которую оставил на пляже сын Иглесиаса, Хулио-младший: получалось, что они единокровные братья! Судья отказался принимать такое доказательство, но постановил, что Хавьер - сын Иглесиаса, потому что они «очень похожи». Вконец рассвирепевший Хулио подал аппеляцию, и Верховный суд Испании постановил, что они с Санчесом в родстве не состоят…