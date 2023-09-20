Несчастный случай на работе

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Если во время исполнения трудовых обязанностей (на предприятии, в офисе, в командировке) вы получили травму, ушиб, перелом, частично или полностью потеряли зрение или слух, то такое повреждение здоровья считается производственной травмой или профессиональным заболеванием.

Расходы на восстановление здоровья и компенсацию утраченного заработка в этом случае берет на себя государство.

Как получить поддержку, объясняют эксперты Социального фонда России (СФР).

1. По закону при несчастном случае (НС) на производстве работодатель обязан организовать оказание первой помощи и доставить пострадавшего в больницу.

• Необходимо сообщить врачу, что травма возникла в результате НС на производстве. Этот факт должен быть зафиксирован в медицинской документации.

2. В это же время работодатель должен создать комиссию по расследованию несчастного случая на производстве. По итогам расследования оформляется акт по форме Н-1. Один экземпляр акта остается у пострадавшего работника. Это важный документ, он является основанием для получения мер поддержки.

СОВЕТ

Если на работе произошло ЧП, в результате которого нанесен ущерб здоровью, обязательно оповестите своего руководителя о том, что случилось. Не пренебрегайте правильным оформлением несчастного случая и не забудьте получить акт, подтверждающий факт происшествия и квалифицирующий его как производственное.

Это важно знать:

• Если НС не будет квалифицирован как производственный, то вы не сможете рассчитывать на получение мер поддержки.

• Масштаб происшествия и его последствия не всегда можно увидеть сразу. Проблемы со здоровьем из-за травмы могут начаться спустя время, при этом оформить НС задним числом будет уже невозможно.

• Пострадавшим от НС на производстве или от профессионального заболевания полагается ряд выплат и компенсаций:

— оплата больничного в размере 100% среднего месячного заработка за последние 12 месяцев (максимально — 131,7 тыс. руб.);

— единовременная и ежемесячные страховые выплаты в случае утраты трудоспособности. Максимальный размер составляет 101,2 тыс. руб.;

— комплексная реабилитация, предписанная МСЭ: медицинская, социальная и профессиональная.

Куда обращаться

Для того, чтобы оформить страховые выплаты и другие меры поддержки, подайте заявление на портале «Госуслуги», в МФЦ или в отделении Социального фонда.

Официальный портал Социального фонда России