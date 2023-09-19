Участникам СВО вручили награды и документы на квартиры

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции (СВО) государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения в зоне СВО, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Представители Минобороны России вручили 40 выпускникам центра документы на жилье с учетом расположения нового места службы, а также транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры.

Те, кто пока не успел выбрать новую квартиру, смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте службы.

Юрий Кузнецов поздравил военнослужащих от имени министра обороны Сергея Шойгу и вручил им боевые награды. Отличившимся военнослужащим было вручено 17 государственных наград, в числе которых 8 орденов «Мужества», 8 медалей «За отвагу» и знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

КСТАТИ

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны России, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения. Ранее министром обороны России Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.