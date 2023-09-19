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Политика19 сентября 2023 15:48

Шойгу в Тегеране обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе

На встрече с начальником иранского Генштаба обсуждалась обстановка в Центральной Азии и Ближнем Востоке
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

В Тегеране во вторник министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане.

«Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа – это Карабах», - сказал Шойгу, предложив отдельно обсудить и обострившуюся обстановку в Закавказье, а также другие актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Министр обороны России отметил, что сегодня и завтра обсудит с иранскими военачальниками темы касающиеся «вопросов образования военнослужащих, обмена делегациями, совместных военно-морских учений».

«В последнее время значительно возросла интенсивность встреч, как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений», - обратил внимание министр обороны России, и подчернкул, что «Иран – стратегический партнер России на Ближнем Востоке, а российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно».

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