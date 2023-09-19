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Общество19 сентября 2023 16:13

Исчезло ли из аптек в России лекарство от инфаркта: Проверка слуха

Препарат «Микардис», предназначенный для контроля артериального давления, перестали поставлять на наш рынок. Но без лекарства сердечники не остались
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке

Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке

Фото: Shutterstock

В одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что якобы средство от инфаркта «Микардис» перестали поставлять в Россию. В аптеках заканчивается запас этого лекарства. Как же дальше быть сердечникам, которые привыкли контролировать свое артериальное давление с помощью именно этих таблеток.Действительно ли ситуация катастрофична, «КП» решила разобраться в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Действительно, компания «Берингер Ингельхайм» - производитель препарата «Микардис» - заявила о прекращении поставок этого лекарства в Россию. Однако, по сообщению Росздравнадзора, это не влияет на доступность в стране препаратов с тем же действующим веществом телмисартан.

- Препарат «Микардис» не поставляется в Россию еще с прошлого года, - рассказал «КП» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. – Однако у лекарства много прямых аналогов, с тем же действующим веществом телмисартан и в тех же дозировках, что и у «Микардис», и причем в самой разной ценовой категории. Так что выбор есть, препараты доступны.

Аналоги лекарства от гипертонии появились в России еще начиная с 2017-го года, подчеркнул наш эксперт, и с тех пор «Микардис» и начал терять место на полках в аптеках.

- Насколько я могу судить, компания – производитель сейчас просто пришла к выводу, что они не выдерживают конкуренцию с аналогами. Так что в уходе «Микардиса» с рынка никаких проблем нет, поскольку аналогичных лекарств, как отечественного, так и иностранного производства, масса, - заключил Николай Беспалов.

В 2023-м году в гражданский оборот было введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с действующим веществом телмисартан (дозировки 20 мг, 40 мг, 80 мг) российского и иностранного производства, подчеркнули в Росздравнадзоре. Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 13 препаратов-телмисартанов. Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с международным непатентованным наименованием телмисартан в полной мере обеспечен лекарствами, отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке и никаких поводов для беспокойства по поводу того, что россияне могут остаться без действенных лекарств от давления, нет.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ