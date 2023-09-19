Исчезло ли из аптек в России лекарство от инфаркта: Проверка слуха

Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке Фото: Shutterstock

В одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что якобы средство от инфаркта «Микардис» перестали поставлять в Россию. В аптеках заканчивается запас этого лекарства. Как же дальше быть сердечникам, которые привыкли контролировать свое артериальное давление с помощью именно этих таблеток.Действительно ли ситуация катастрофична, «КП» решила разобраться в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Действительно, компания «Берингер Ингельхайм» - производитель препарата «Микардис» - заявила о прекращении поставок этого лекарства в Россию. Однако, по сообщению Росздравнадзора, это не влияет на доступность в стране препаратов с тем же действующим веществом телмисартан.

- Препарат «Микардис» не поставляется в Россию еще с прошлого года, - рассказал «КП» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. – Однако у лекарства много прямых аналогов, с тем же действующим веществом телмисартан и в тех же дозировках, что и у «Микардис», и причем в самой разной ценовой категории. Так что выбор есть, препараты доступны.

Аналоги лекарства от гипертонии появились в России еще начиная с 2017-го года, подчеркнул наш эксперт, и с тех пор «Микардис» и начал терять место на полках в аптеках.

- Насколько я могу судить, компания – производитель сейчас просто пришла к выводу, что они не выдерживают конкуренцию с аналогами. Так что в уходе «Микардиса» с рынка никаких проблем нет, поскольку аналогичных лекарств, как отечественного, так и иностранного производства, масса, - заключил Николай Беспалов.

В 2023-м году в гражданский оборот было введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с действующим веществом телмисартан (дозировки 20 мг, 40 мг, 80 мг) российского и иностранного производства, подчеркнули в Росздравнадзоре. Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 13 препаратов-телмисартанов. Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с международным непатентованным наименованием телмисартан в полной мере обеспечен лекарствами, отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке и никаких поводов для беспокойства по поводу того, что россияне могут остаться без действенных лекарств от давления, нет.

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