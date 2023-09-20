Анекдоты: Автоледи наехала на пешелорда

Главное - вынести из квартиры мусор до того, как мусор сможет вынести из квартиры тебя.

* * *

- Вчера так напились, что прямо из окна запускали салат...

- Может, салют?

- Точно, салют. Крабовый!

* * *

Если у вас нет денег, то женское коварство вам не грозит…

* * *

- Дорогой, осень наступила, надо избавиться от хлама.

- Я не уйду!

* * *

По статистике, люди, которые недавно посетили стоматолога, реже лезут в драку и вообще следят за своими словами.

* * *

На перекрестке старушка хватает парня за рукав:

- Милок, помоги бабушке перейти улицу!

- Но сейчас горит красный, давайте подождем зеленого.

- Слабак! На зеленый я и сама перейду.

* * *

Чугунная сковородка, упавшая на ногу, это очень плохая примета! Это к поездке к травматологу!

* * *

Новости из колхоза «Светлый тупик Ильича». Вчера электрик Петрович по пьяни перепутал в автодоилках плюс и минус и закачал в несчастных коров все вчерашнее молоко.

* * *

Оказывается, Грета Тунберг - внучка Карлсона и фрекен Бок. Всем недовольна и все время жужжит.

* * *

Никогда не покупаю шаурму.

Делаю дома сам.

Получается как настоящая, я даже траванулся пару раз.

* * *

Торжественная речь директрисы на выпускном:

- Мы собрались здесь, чтобы проводить наших выпускников в последний путь.

Пауза. Недоумение в зале.

Директриса:

- Простите... На большую дорогу!

* * *

За самовольный уход от дедушки и бабушки суд приговорил Колобка к году исправительных работ в боулинге.

* * *

Я не люблю выходные. Только настроишься посидеть возле камина с чашечкой кофе в кресле-качалке...

И тут бац. Выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кофе, ни кресла-качалки.

* * *

- Когда я первый раз выходила замуж, такая оказия случилась - в порыве страсти ногу сломала...

- И что, ушел жених?

- Да куда он уйдет с поломанной ногой?

* * *

- Я вообще не пью, только вино... А что такое мартини?

- Мартини, если вкратце, - это настойка на косточках.

- Ничего себе, это же почти холодец!

* * *

Несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бензин удалось избежать.

* * *

- Почему тебя зовут Чебурашка, из-за ушей?

- Нет, я на овощебазе в ящике с апельсинами уснула.

* * *

Криминальные новости. Группа вооруженных грабителей была избита пенсионерами, после того как попыталась без очереди подойти к окошку кассира Сбербанка.