Анекдоты: Автоледи наехала на пешелорда

Главное - вынести из квартиры мусор до того, как мусор сможет вынести из квартиры тебя.
* * *
- Вчера так напились, что прямо из окна запускали салат...
- Может, салют?
- Точно, салют. Крабовый!
* * *
Если у вас нет денег, то женское коварство вам не грозит…
* * *
- Дорогой, осень наступила, надо избавиться от хлама.
- Я не уйду!
* * *
По статистике, люди, которые недавно посетили стоматолога, реже лезут в драку и вообще следят за своими словами.
* * *
На перекрестке старушка хватает парня за рукав:
- Милок, помоги бабушке перейти улицу!
- Но сейчас горит красный, давайте подождем зеленого.
- Слабак! На зеленый я и сама перейду.
* * *
Чугунная сковородка, упавшая на ногу, это очень плохая примета! Это к поездке к травматологу!
* * *
Новости из колхоза «Светлый тупик Ильича». Вчера электрик Петрович по пьяни перепутал в автодоилках плюс и минус и закачал в несчастных коров все вчерашнее молоко.
* * *
Оказывается, Грета Тунберг - внучка Карлсона и фрекен Бок. Всем недовольна и все время жужжит.
* * *
Никогда не покупаю шаурму.
Делаю дома сам.
Получается как настоящая, я даже траванулся пару раз.
* * *
Торжественная речь директрисы на выпускном:
- Мы собрались здесь, чтобы проводить наших выпускников в последний путь.
Пауза. Недоумение в зале.
Директриса:
- Простите... На большую дорогу!
* * *
За самовольный уход от дедушки и бабушки суд приговорил Колобка к году исправительных работ в боулинге.
* * *
Я не люблю выходные. Только настроишься посидеть возле камина с чашечкой кофе в кресле-качалке...
И тут бац. Выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кофе, ни кресла-качалки.
* * *
- Когда я первый раз выходила замуж, такая оказия случилась - в порыве страсти ногу сломала...
- И что, ушел жених?
- Да куда он уйдет с поломанной ногой?
* * *
- Я вообще не пью, только вино... А что такое мартини?
- Мартини, если вкратце, - это настойка на косточках.
- Ничего себе, это же почти холодец!
* * *
Несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бензин удалось избежать.
* * *
- Почему тебя зовут Чебурашка, из-за ушей?
- Нет, я на овощебазе в ящике с апельсинами уснула.
* * *
Криминальные новости. Группа вооруженных грабителей была избита пенсионерами, после того как попыталась без очереди подойти к окошку кассира Сбербанка.