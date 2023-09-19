Путин: выпуск бронетехники за год вырос вдвое

Президент в самом начале напомнил, куда сейчас в первую очередь идет продукция оружейников Фото: REUTERS

Владимир Путин посетил родину Михаила Калашникова – город Ижевск. Он встретился там с оружейниками - 19 сентября их профессиональный праздник - и провел совещание по развитию оборонки в будущем.

Визит в город оружейников начался с визита на предприятие «Аэроскан». Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода. «Аэроскан», в частности, выпускает барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики.

Президент в самом начале совещания напомнил, куда сейчас в первую очередь идет продукция оборонки.

- Сегодня отечественный ОПК создаёт современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, - заявил глава страны.

Он уточнил, что конверсия – то бишь, выпуск товаров для гражданки – тоже продолжается. Причем товары пользуются спросом не только внутри страны, но и за рубежом.

Российский лидер в Ижевск обсудил три важных вопроса. Первый: выполнение гособоронзаказа.

- По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции, - сообщил Путин.

Это, кстати, сказалось и на росте экономики вообще. У нас в промышленности заметнее всего растут обрабатывающие производства – а к ним как раз ОПК и относится.

Владимир Владимирович раскрыл и конкретные темпы роста вооружений:

- Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза, - заявил Путин.

На следующий год поручено увеличить производство средств ПВО и для контрбатарейной борьбы.

А с 2025 года начинается новая госпрограмма вооружений. Она будет рассчитана до 2034 года.

- Мы должны смотреть вперед, заглядывать «за горизонт». Системная, последовательная реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический, боевой потенциал всех силовых структур, вести разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений и техники, - подчеркнул Путин.

Тут же российский лидер упомянул «нерешенные финансовые вопросы». Госпрограмма будет обсуждаться с учетом реальных возможностей экономики.

В конце открытой части Владимир Владимирович рассказал, что в России снова появятся генеральные конструкторы по созданию военной техники.

- Рассчитываю, что утвержденные сегодня генеральные конструкторы и руководители приоритетных технологических направлений, безусловно, проявят себя и новыми результатами подтвердят свой высокий статус, помогут более эффективно продвигать важнейшие проекты в сфере национальной обороны и безопасности, - подчеркнул президент.