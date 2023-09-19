«Газпром нефть» поможет стартапам найти кратчайший путь от замысла до готового продукта

Разработчики перспективных решений для промышленности могут подать заявку в акселератор INDUSTRIX. Лучшие проекты получат поддержку «Газпром нефти». Это поможет стартапам доработать и испытать продукты на производстве и, даже, претендовать на венчурное финансирование

Прием заявок продлится до середины ноября текущего года. В акселерационной программе смогут принять участие разработчики решений в области поиска и добычи углеводородов, капитального строительства и альтернативной энергетики. Новым направлением отбора станет промышленное машиностроение.

Чтобы пройти отбор, разработчики должны будут обосновать эффективность и реализуемость своих решений. Помимо этого, предстоит подкрепить конкретными доводами коммерческий потенциал проектов. Финалисты акселератора получат доступ к производственным площадкам «Газпром нефти» для тестирования разработок в реальных условиях.

Ну, а у выпускников INDUSTRIX появится возможность для доработки своих проектов до уровня продуктов, чтобы в перспективе тиражировать их в промышленном масштабе, в том числе с помощью венчурных инвестиций и других форм поддержки.

Директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич рассказал, что заявки на участие в первых двух потоках INDUSTRIX подали свыше 1000 разработчиков из России и стран ближнего зарубежья. Ряд выпускников программы смогли доработать и внедрить свои продукты в промышленности, а также вывести их на рынок.

«Поддержка «Газпром нефти» позволяет стартапам найти кратчайший путь от замысла до готового продукта, а также тиражировать свое решение в промышленном масштабе. Мы на практике продемонстрировали, что сотрудничество крупной промышленной компании и технологических предпринимателей может быть эффективным инструментом, позволяющим решать отраслевые задачи и создавать востребованные инновационные бизнесы», – отметил Алексей Вашкевич.

НАША СПРАВКА

INDUSTRIX – это акселерационная программа «Газпром нефти» в области разведки и добычи. Она создана для развития технологических стартапов и инновационных решений в сфере ТЭК, Индустрии 4.0 и капитального строительства. Участники программы получают экспертную поддержку, доступ к объектам «Газпром нефти» для тестирования технологий, возможность претендовать на инвестиции от ведущих венчурных фондов или интеграцию в бизнес компании. Заявку для участия можно оставить на сайте.