"У этой боли нет границ": инсульты убивали Алексея Янина восемь лет

Алексей Янин восемь лет был прикован к постели Фото: соцсети

Актер Алексей Янин умер в Москве. Последние 20 дней он находился в коме. Головной мозг был сильно поврежден после двух инсультов. а в конце августа 2023 году случился приступ эпилепсии. После него парализованного артиста привезли в реанимацию, он лежал в коме, из которой уже не вышел.

Алексей Янин восемь лет был прикован к постели. В 2015 году у него случился инсульт, а следом другой. Актер впал в кому. А когда вышел из нее, не был похож на себя прежнего. Восемь лет парализованный артист жил на грани жизни и смерти. Он был окружен заботой близких, которые делали невозможное.

Вдова Янина сейчас вся в слезах. Дарья Клюшникова сообщила, что у мужа "сердечко не выдержало". "Леши сегодня не стало... У этой боли нет границ... После 20 дней в коме он умер, не приходя в сознание. Мы навещали его каждый день", - плачет женщина.

Завтра ей предстоит заниматься похоронами. Семья не решила, где найдет последнее пристанище Алесей.

Стоит отметить, что за последний месяц родных Янина дважды настиг удар. 2 сентября неизвестные позвонили жене актера и сообщили о его смерти. Но он был жив, хоть и находился в состоянии крайней тяжести под присмотром врачей НИИ Склифосовского. А 19 сентября сердце звезды остановилось навсегда.