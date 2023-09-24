Пальто Собчак и косуха Бузовой: Звезды показали главные вещи осеннего гардероба 2023

Ольга Бузова выбрала самый актуальный фасон куртки. Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы осень не казалась такой уж унылой, модницы стараются раскрасить серые будни обновками. О главных вещах этого сезона KP.RU рассказала стилист Анастасия Миловская.

- Лет 20 назад мода диктовала нам больше ограничений. Например, считалось, что белый цвет для осени - дурной тон. Сегодня же тренды настолько многогранны, что позволяют выбирать вещи на любой вкус, цвет и кошелек, - рассказывает Анастасия Миловская. - Светлые цвета в пасмурную пору набирают особую популярность в противовес надоевшим черному и серому.

Кожаная куртка

- Ольга Бузова выбрала самый актуальный фасон - прямой крой, оверсайз. Правильно подобранная косуха должна быть максимально похожей на классические байкерские куртки, на Ольге как раз такая. Это образ вне времени, свободный и немного бунтарский. Сегодня дизайнеры предлагают большое количество кожаных курток с необычными рисунками, эффектными деталями. Но стоит отдавать себе отчет, что через пару лет такие вещи станут неактуальными.

Приобретая базовые вещи, вы создаете долгоиграющий гардероб, к которому можно каждый сезон докупать такие же базовые свитеры, зонты, шарфы, очки, делая минимальные вложения. При этом ваша база в виде пальто и тренча остается с вами. А ощущения от образов - новые.

Пальто

- При правильном уходе классическое пальто используется не один год. При покупке выбирайте нейтральные цвета. Яркое пальто - тоже отличное решение. Но броские цвета стоит выбирать, когда основное классическое пальто у вас уже есть и душа просит нового оттенка. И будьте готовы, что оно подойдет не ко всем вещам.

Пальто Собчак идеально подходит под созданный образ. Фото: СОЦСЕТИ

Рассмотрим пальто на примере образа Ксении Собчак. Классический крой, нейтральный бежевый, рукав реглан. Пальто идеально подходит под созданный образ с платьем и сапогами молочного оттенка. Тем и хороша классика и нейтральные оттенки: легче сочетать вещи. Пальто, как у Ксении, не выйдет из моды очень долго. Правильная насыщенность бежевого оттенка удачно гармонирует с цветом волос Собчак.

Спортивный костюм

- Нет, не тот, в котором вы ходите на тренировку. А костюм из трехнитки (трикотажная ткань. - Ред.) или тонкого флиса для повседневной носки. Такой спортивный костюм можно надевать с пальто, жилеткой, курткой или носить самостоятельно. Практически все бренды сегодня производят повседневные костюмы, в которых уместно выйти и в кафе, и на прогулку.

Певица Валерия удачно обыграла нейтральные свободные брюки с черным бомбером. Фото: СОЦСЕТИ

Певица Валерия удачно обыграла нейтральные свободные брюки с черным бомбером. С одной стороны, это всегда удачный монохром, а с другой - смелое цветовое решение, вещи базовые и вне трендов. Такие комплекты удачны как летом, так и в начале осени. Удобно и практично.

Пиджаки и жакеты

Пиджак, как у Леры Кудрявцевой, обычно носят под пальто. Фото: СОЦСЕТИ

- Такой пиджак, как у Леры Кудрявцевой, обычно носят под пальто. Но можно надевать его отдельно, с брюками, платьями или юбками. Под пиджаком вполне уместны футболки, свитер, водолазка. Идеальный вариант - покупать костюмы: прямые пиджаки и брюки. Выбирайте неприталенные силуэты жакетов и классические прямые брюки.

Многослойность

- Погода часто непредсказуема: утренний дождь может смениться ветром или солнцем. Чтобы не оказаться одетым не по погоде, помните про принцип многослойности. Например, Полина Гагарина носит спортивный костюм с классической косухой. Используя такой вариант, вы сможете сами регулировать количество слоев одежды. А капюшон при необходимости защитит от ветра и дождя.

Полина Гагарина создала актуальный многослойный образ. Фото: СОЦСЕТИ

Тренч

- Тренч может быть любого цвета. Я рекомендую длину миди. Если обыграть его аксессуарами, то ваш образ будет выглядеть дорогой классикой.

Тины Канделаки выбрала тренч нейтрально-бежевого цвета. Фото: СОЦСЕТИ

На примере Тины Канделаки: выбран тренч нейтрально-бежевого цвета, который может как защитить от непогоды, так и стать любимой вещью на долгие годы. Очень смелое решение - белые сапоги гармошкой. Весь образ смотрится эффектно.

РЕВИЗИЯ

«Узкие джинсы и танкетку, как у Волочковой, - на выброс!»

- Укороченные пиджаки давно перестали быть актуальными. Особенно приталенный вариант. К ним крайне сложно подобрать низ. Такой пиджак визуально увеличивает бедра и «обрезает» фигуру, укорачивая ее. Вместо них выбирайте прямые фасоны жакетов, - советует стилист Анастасия Миловская. - От чего еще пришла пора избавиться?

Любые узкие джинсы с низкой талией давно подлежат утилизации. Фото: СОЦСЕТИ

Принт «огурцы» был популярен довольно долго, но сейчас только добавит вам возраст и подчеркнет отсутствие вкуса.

Джинсы скинни. А также любые узкие джинсы с низкой талией давно подлежат утилизации. Вместо них в моду вошли прямые джинсы полной длины.

Приталенные тесные пуховики. Остановите выбор на свободном, прямого кроя пуховике. Желательно однотонном.

Обувь на танкетке, как у Волочковой, кроссовки с перфорацией, балетки с круглым носом и бантиками, ботильоны на шпильке, мокасины - это все устаревшие тренды. Выбрасывайте смело.

КСТАТИ

А что с цветами?

- Существует базовая осенняя гамма, которая будет актуальной много лет: беж, песочный, бордо, темно-зеленый, насыщенный темный-синий и, конечно, черный, - говорит наш эксперт. - Трендовые цвета меняются каждый сезон. И достаточно купить 1 - 2 вещи актуальных цветов, чтобы быть на пике моды, отдавая себе отчет, что, возможно, уже следующей осенью эти вещи вы больше надевать не захотите.