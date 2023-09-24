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24 сентября 2023 4:55

Пальто Собчак и косуха Бузовой: Звезды показали главные вещи осеннего гардероба 2023

Какие вещи будут на острие моды этой осенью
Алина ЧЕРНОВА
Ольга Бузова выбрала самый актуальный фасон куртки.

Ольга Бузова выбрала самый актуальный фасон куртки.

Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы осень не казалась такой уж унылой, модницы стараются раскрасить серые будни обновками. О главных вещах этого сезона KP.RU рассказала стилист Анастасия Миловская.

- Лет 20 назад мода диктовала нам больше ограничений. Например, считалось, что белый цвет для осени - дурной тон. Сегодня же тренды настолько многогранны, что позволяют выбирать вещи на любой вкус, цвет и кошелек, - рассказывает Анастасия Миловская. - Светлые цвета в пасмурную пору набирают особую популярность в противовес надоевшим черному и серому.

Кожаная куртка

- Ольга Бузова выбрала самый актуальный фасон - прямой крой, оверсайз. Правильно подобранная косуха должна быть максимально похожей на классические байкерские куртки, на Ольге как раз такая. Это образ вне времени, свободный и немного бунтарский. Сегодня дизайнеры предлагают большое количество кожаных курток с необычными рисунками, эффектными деталями. Но стоит отдавать себе отчет, что через пару лет такие вещи станут неактуальными.

Приобретая базовые вещи, вы создаете долгоиграющий гардероб, к которому можно каждый сезон докупать такие же базовые свитеры, зонты, шарфы, очки, делая минимальные вложения. При этом ваша база в виде пальто и тренча остается с вами. А ощущения от образов - новые.

Пальто

- При правильном уходе классическое пальто используется не один год. При покупке выбирайте нейтральные цвета. Яркое пальто - тоже отличное решение. Но броские цвета стоит выбирать, когда основное классическое пальто у вас уже есть и душа просит нового оттенка. И будьте готовы, что оно подойдет не ко всем вещам.

Пальто Собчак идеально подходит под созданный образ.

Пальто Собчак идеально подходит под созданный образ.

Фото: СОЦСЕТИ

Рассмотрим пальто на примере образа Ксении Собчак. Классический крой, нейтральный бежевый, рукав реглан. Пальто идеально подходит под созданный образ с платьем и сапогами молочного оттенка. Тем и хороша классика и нейтральные оттенки: легче сочетать вещи. Пальто, как у Ксении, не выйдет из моды очень долго. Правильная насыщенность бежевого оттенка удачно гармонирует с цветом волос Собчак.

Спортивный костюм

- Нет, не тот, в котором вы ходите на тренировку. А костюм из трехнитки (трикотажная ткань. - Ред.) или тонкого флиса для повседневной носки. Такой спортивный костюм можно надевать с пальто, жилеткой, курткой или носить самостоятельно. Практически все бренды сегодня производят повседневные костюмы, в которых уместно выйти и в кафе, и на прогулку.

Певица Валерия удачно обыграла нейтральные свободные брюки с черным бомбером.

Певица Валерия удачно обыграла нейтральные свободные брюки с черным бомбером.

Фото: СОЦСЕТИ

Певица Валерия удачно обыграла нейтральные свободные брюки с черным бомбером. С одной стороны, это всегда удачный монохром, а с другой - смелое цветовое решение, вещи базовые и вне трендов. Такие комплекты удачны как летом, так и в начале осени. Удобно и практично.

Пиджаки и жакеты

Пиджак, как у Леры Кудрявцевой, обычно носят под пальто.

Пиджак, как у Леры Кудрявцевой, обычно носят под пальто.

Фото: СОЦСЕТИ

- Такой пиджак, как у Леры Кудрявцевой, обычно носят под пальто. Но можно надевать его отдельно, с брюками, платьями или юбками. Под пиджаком вполне уместны футболки, свитер, водолазка. Идеальный вариант - покупать костюмы: прямые пиджаки и брюки. Выбирайте неприталенные силуэты жакетов и классические прямые брюки.

Многослойность

- Погода часто непредсказуема: утренний дождь может смениться ветром или солнцем. Чтобы не оказаться одетым не по погоде, помните про принцип многослойности. Например, Полина Гагарина носит спортивный костюм с классической косухой. Используя такой вариант, вы сможете сами регулировать количество слоев одежды. А капюшон при необходимости защитит от ветра и дождя.

Полина Гагарина создала актуальный многослойный образ.

Полина Гагарина создала актуальный многослойный образ.

Фото: СОЦСЕТИ

Тренч

- Тренч может быть любого цвета. Я рекомендую длину миди. Если обыграть его аксессуарами, то ваш образ будет выглядеть дорогой классикой.

Тины Канделаки выбрала тренч нейтрально-бежевого цвета.

Тины Канделаки выбрала тренч нейтрально-бежевого цвета.

Фото: СОЦСЕТИ

На примере Тины Канделаки: выбран тренч нейтрально-бежевого цвета, который может как защитить от непогоды, так и стать любимой вещью на долгие годы. Очень смелое решение - белые сапоги гармошкой. Весь образ смотрится эффектно.

РЕВИЗИЯ

«Узкие джинсы и танкетку, как у Волочковой, - на выброс!»

- Укороченные пиджаки давно перестали быть актуальными. Особенно приталенный вариант. К ним крайне сложно подобрать низ. Такой пиджак визуально увеличивает бедра и «обрезает» фигуру, укорачивая ее. Вместо них выбирайте прямые фасоны жакетов, - советует стилист Анастасия Миловская. - От чего еще пришла пора избавиться?

Любые узкие джинсы с низкой талией давно подлежат утилизации.

Любые узкие джинсы с низкой талией давно подлежат утилизации.

Фото: СОЦСЕТИ

Принт «огурцы» был популярен довольно долго, но сейчас только добавит вам возраст и подчеркнет отсутствие вкуса.

Джинсы скинни. А также любые узкие джинсы с низкой талией давно подлежат утилизации. Вместо них в моду вошли прямые джинсы полной длины.

Приталенные тесные пуховики. Остановите выбор на свободном, прямого кроя пуховике. Желательно однотонном.

Обувь на танкетке, как у Волочковой, кроссовки с перфорацией, балетки с круглым носом и бантиками, ботильоны на шпильке, мокасины - это все устаревшие тренды. Выбрасывайте смело.

КСТАТИ

А что с цветами?

- Существует базовая осенняя гамма, которая будет актуальной много лет: беж, песочный, бордо, темно-зеленый, насыщенный темный-синий и, конечно, черный, - говорит наш эксперт. - Трендовые цвета меняются каждый сезон. И достаточно купить 1 - 2 вещи актуальных цветов, чтобы быть на пике моды, отдавая себе отчет, что, возможно, уже следующей осенью эти вещи вы больше надевать не захотите.

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