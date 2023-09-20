Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 20 сентября 2023 года: Азербайджан назвал условие прекращения операции

Минобороны Азербайджана находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Карабахе. Это сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве Фото: EAST NEWS

Вашингтон призвал Баку прекратить огонь в Карабахе

Энтони Блинкен, госсекретарь США, сообщил, что Штаты глубоко обеспокоены военными действиями Баку в Нагорном Карабахе. Госсекретарь призвал Азербайджан немедленно прекратить огонь.

Таким образом США поддержал позицию официальной Армении, премьер-министр которой Никол Пашинян заявил, что основной целью «контртеррористической операции», начатой азербайджанскими войсками, является вовлечение Армении в военные действия. Прозорливое замечание

У здания правительства Армении отмечены пострадавшие

В армянском Минздраве сообщили, что в Ереване при столкновении сотрудников полиции с протестующими у здания правительства страны есть госпитализированные. В ведомстве заявили: «За медицинской помощью обратились как полицейские, так и гражданские лица». На месте пострадавшим была оказана первая помощь. Несколько человек были доставлены в медицинские учреждения. Пострадавшие с обеих сторон появились после попыток протестующих против политики Пашиняна в Карабахе прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства. Летели бутылки – пока пластиковые. А головы страдали не по-детски.

К вечеру 19 сентября посольство РФ в Ереване было заблокировано

Здание посольства России в Ереване к вечеру 19 сентября было полностью заблокировано протестующими. Наше диппредставительство направило ноту в МИД Армении. В пресс-службе посольства сообщили: «Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование остается невозможным. Находимся в контакте с компетентными органами Республики Армения. Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях».

В Баку заявили об оперативном контакте с миротворцами

Минобороны Азербайджана находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Карабахе. Это сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве. В сообщении пресс-службы говорится: «Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны для него создаются все условия для выполнения своих обязанностей». Также в Баку призвали «подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться в плен». При выполнении этого требования «антитеррористические мероприятия будут приостановлены».

Нидерланды остерегаются летать над Азербайджаном

Reuters сообщает, что авиакомпания KLM с 19 сентября отменила рейсы над республикой Азербайджан. Причина – тревожная ситуации в Нагорно-Карабахском регионе. В минувшие сутки авиакомпания должна была выполнить пять рейсов из Нидерландов в азиатские страны через воздушное пространство Азербайджана. Один из самолетов KLM вылетел в Токио, но затем вернулся в Амстердам. В заявлении перевозчика говорится, что компания проинформирует клиентов о следующих шагах. В это же время стало известно, что азербайджанская сторона закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянской стороны. Летать - так летать, стрелять – так стрелять…

В ООН ситуацию в Карабахе рассмотрят в среду

19 сентября стало известно, что Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе запланировано на 21 сентября. Ожидается, что оно состоится во второй половине дня по времени Нью-Йорка.Экстренного заседания Совбеза ООН по карабахской ситуации потребовала Франция. А французский МИД призвал Баку немедленно прекратить боевые действия и соблюдать международное право. Какие отважные галлы.

Миротворцы принимают пострадавших

469 местных жителей были эвакуированы, (в том числе 185 детей) из зоны обострившегося конфликта в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Некоторым пришлось оказывать медицинскую помощь. Наши пашут.

В Баку заявляют о «контроле 60 позиций армянских сил»

Анар Эйвазов, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана сообщил, что вооруженные силы республики к вечеру 19 сентября взяли под контроль свыше 60 боевых позиций армянских сил в Нагорном Карабахе. Он также указал, что азербайджанские ВС «успешно продолжают антитеррористические мероприятия локального характера» в Карабахе. Он сообщил о захвате более 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, двух зенитно-ракетных комплексов, шести радиоэлектронных боевых станций «Мортира» и другой техники, принадлежащей армянской армии. Стальная логика.

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