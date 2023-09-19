Герой спецоперации «Z» майор Горбаконенко вскрыл попытку перехода диверсантов границы

Майор Павел Горбаконенко и сержант Дмитрий ГОРБУНОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ПОДБИЛ В БОЮ ТАНК И ДВЕ «ФУРИИ»

Сержант Дмитрий ГОРБУНОВ

«Гранатометчик сержант Дмитрий Горбунов, действуя в составе мотострелкового взвода, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Противник предпринял штурма поселка. Взвод Дмитрия находился на направлении главного удара украинских боевиков. В ходе завязавшегося боя, находясь под плотным артиллерийским и минометным огнем противника, Горбунов уничтожил два беспилотных летательных аппарата противника типа «Фурия», которые осуществляли корректировку огня артиллерии и минометов. Отражая атаку противника, Дмитрий получил ранение, но, несмотря на это, остался на позиции и продолжил вести бой с превосходящими силами противника. Огнем из ручного противотанкового гранатомета уничтожил один танк противника и в составе взвода продолжил вести огонь по пехоте противника. Понеся потери, враг отступил. Личное мужество и самоотверженность сержанта Дмитрия Горбунова позволили успешно выполнить боевую задачу, нанеся противнику существенные потери в живой силе и технике».

ПРИНЯЛ ОГОНЬ ДИВЕРСАНТОВ НА СЕБЯ

Майор Павел Горбаконенко

«Группа российских военнослужащих под командованием майора Горбаконенко осуществляла охрану государственной границы в районе одного из населенных пунктов. При проведении обхода закрепленной территории и проверки близлежащих объектов, Павел вскрыл попытку перехода противником государственной границы. Передав координаты местоположения на командный пункт батальонной тактической группы, Павел вместе с вверенной ему группой вступил в бой с превосходящими силами противника. В течение часа, ведя неравный бой, оттянув силы противника на себя, майор Павел Горбаконенко обеспечил возможность атаки группы усиления во фланг вражеского подразделения. Нанесенный урон заставил противника отступить. В ходе ведения боя, огнем из стрелкового оружия и гранатометов было уничтожено несколько ББМ и большую часть группы боевиков. Грамотными и умелыми действиями офицер предотвратил попытку проведения провокации и прорыва через государственную границу».