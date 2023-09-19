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Политика19 сентября 2023 20:59

Герой спецоперации «Z» майор Горбаконенко вскрыл попытку перехода диверсантов границы

Он принял огонь диверсионной группы на себя, чтобы обеспечить возможность атаки группы усиления ей во фланг
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Майор Павел Горбаконенко и сержант Дмитрий ГОРБУНОВ

Майор Павел Горбаконенко и сержант Дмитрий ГОРБУНОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ПОДБИЛ В БОЮ ТАНК И ДВЕ «ФУРИИ»

Сержант Дмитрий ГОРБУНОВ

«Гранатометчик сержант Дмитрий Горбунов, действуя в составе мотострелкового взвода, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Противник предпринял штурма поселка. Взвод Дмитрия находился на направлении главного удара украинских боевиков. В ходе завязавшегося боя, находясь под плотным артиллерийским и минометным огнем противника, Горбунов уничтожил два беспилотных летательных аппарата противника типа «Фурия», которые осуществляли корректировку огня артиллерии и минометов. Отражая атаку противника, Дмитрий получил ранение, но, несмотря на это, остался на позиции и продолжил вести бой с превосходящими силами противника. Огнем из ручного противотанкового гранатомета уничтожил один танк противника и в составе взвода продолжил вести огонь по пехоте противника. Понеся потери, враг отступил. Личное мужество и самоотверженность сержанта Дмитрия Горбунова позволили успешно выполнить боевую задачу, нанеся противнику существенные потери в живой силе и технике».

ПРИНЯЛ ОГОНЬ ДИВЕРСАНТОВ НА СЕБЯ

Майор Павел Горбаконенко

«Группа российских военнослужащих под командованием майора Горбаконенко осуществляла охрану государственной границы в районе одного из населенных пунктов. При проведении обхода закрепленной территории и проверки близлежащих объектов, Павел вскрыл попытку перехода противником государственной границы. Передав координаты местоположения на командный пункт батальонной тактической группы, Павел вместе с вверенной ему группой вступил в бой с превосходящими силами противника. В течение часа, ведя неравный бой, оттянув силы противника на себя, майор Павел Горбаконенко обеспечил возможность атаки группы усиления во фланг вражеского подразделения. Нанесенный урон заставил противника отступить. В ходе ведения боя, огнем из стрелкового оружия и гранатометов было уничтожено несколько ББМ и большую часть группы боевиков. Грамотными и умелыми действиями офицер предотвратил попытку проведения провокации и прорыва через государственную границу».

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