Бывшая невеста Александра Петрова Стася Милославская пошутила насчёт его свадьбы

Александр Петров и Стася Милославская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внезапную свадьбу Александра Петрова уже который день обсуждают и в СМИ, и в соцсетях. 34-летний актер объявил, что женился на 22-летней Виктории Ивановой, с которой до свадьбы встречался всего несколько раз. Новость оказалась для всех полной неожиданностью, ведь последние три года Петров жил вместе с актрисой Стасей Милославской.

Все были уверены, что предложение руки и сердца Александр сделает именно ей. Говорят, о том что они больше не вместе, Стася узнала за несколько минут до бракосочетания Петрова. 28-летняя актриса до сих пор не комментировала свой разрыв с возлюбленным и его поспешную женитьбу на другой. Если измена любимого и причинила ей боль, то виду она старается не подавать. Стася отлично держится и даже шутит по поводу свадьбы Петрова в соцсетях.

На своей странице Милославская опубликовала несколько снимков, на которых она позирует на улице в вечернем платье. «Я вообще, делаю, что хочу!», подписала она эффектные кадры. Один из знакомых Стаси написал комментарий под ее фото: «Вот бы с вами познакомиться на улице». На что Милославская ответила: «Только при условии, что вы из полной семьи». Шутливый диалог напрямую касается новой жены Петрова. Рассказывая о своей свадьбе, Александр заявил, что они с Викторией случайно познакомились на улице, и что его новая избранница из полной семьи.

Фото: соцсети.

Петров и Милославская познакомились на съёмках фильма «Стрельцов» в 2019 году. Стася не скрывала, что хочет создать семью с любимым мужчиной.

«Мы с ним три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала», - рассказывала актриса.

В феврале этого года на экраны вышла эротическая мелодрама режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная». Александр Петров сыграл в ней главную роль. Картина о романе амбициозной студентки и строительного магната изобиловала сексуальными сценами. На премьере Петров позировал на красной дорожке вместе с Милославской, и журналисты не преминули спросить Стасю, не ревновала ли она жениха к партнерше по съемкам. За нее на этот вопрос ответил сам Александр.

- В фильме, конечно же, есть пикантные сцены, поэтому прошу весь зал сильно не смотреть на Стасю с мыслями: «Как она смотрит на это?» Нормально она на это смотрит. Она артистка, она все понимает, - заверил Петров.

Новой избраннице Александра Петрова Виктории 22 года. Фото: соцсети.

О свадьбе Александра с новой избранницей стало известно 15 сентября. Многие знакомые пары приняли эту новость в штыки. Подруги Милославской актрисы Кристина Асмус и Александра Бортич публично осудили Петрова и поддержали Стасю.

До романа с Милославской Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о подготовке к свадьбе, но до загса в итоге так и не дошли. Пара рассталась через два года.