«Жулик, не воруй!»: человекоподобные роботы защитят россиян от телефонных мошенников

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В России появилась целая фабрика человекоподобных роботов, которые будут перехватывать телефонные звонки мошенников и заговаривать им зубы, чтобы избежать обмана реальных людей. Россияне смогут принять участие в разработке персонажей для «развода» злоумышленников. Серия роботов-персонажей, похожих на реальных людей - новый навык телефонного секретаря Защитника Олега от Тинькофф.

Задумка такова: чем дольше мошенник «висит» на телефонной линии, общаясь с роботом, тем меньшее число потенциальных жертв он успевает обзвонить за день. Это позволит снизить число обманов телефонных абонентов, а также оперативно отслеживать и получать новые сценарии мошенничества.

Для Фабрики роботов создана модель на базе искусственного интеллекта. Был проведен анализ более 40 тысяч минут звонков мошенников и определены фразы-триггеры, после которых злоумышленники готовы продолжить разговор.

Схема, по которой разговор с мошенниками будут принимать на себя роботы, такова. Как только на телефон абонента поступит звонок с подозрительного номера, который числится в базе определителя номера Тинькофф (является частью Защитника Олега) как мошеннический, а также при сбросе звонка или разговоре абонента по второй линии, будут автоматически включаются персонажи Фабрики роботов. Во время разговора роботы реагируют на триггерные фразы мошенников и в зависимости от этого включают нужный сценарий разговора. Чтобы выдать себя за реального собеседника, роботы будут задавать мошеннику разные вопросы, могут отвлекаться на внешние события (например, разыграть сценку общения с ребенком на детской площадке), привлечь для участия в разговоре стороннего человека. Все это должно сбить злоумышленников с толку и заставить как можно дольше поддерживать разговор.

Для создания серии персонажей привлекались опытные психологи, которые помогали разработать различные архетипы собеседников, к которым привыкли мошенники: это люди в возрасте, молодые люди, подверженные чужому влиянию, многозадачные специалисты, которые пытаются решить несколько дел одновременно.

- Мы уже давно заметили, что мошенники, которые привыкли быть на шаг впереди решений рынка, раскусили телефонных секретарей, которых запустили после Защитника Олега разные бренды. Поэтому мы с помощью экспертов разработали серию различных персонажей, отражающих различные архетипы, - поясняют разработчики.

Например, один из роботов в разговоре с мошенником будет играть роль пожилого мужчины, который ищет свои очки. Другой робот изобразит молодую маму, которая пытается обуздать своего ребенка на детской площадке, третий - нервного водителя за рулем. В озвучке принимали участие профессиональные актеры озвучки Петр Гланц (голос супергероя Дедпула в официальном дубляже) и Дарья Блохина.

Чаще всего мошенники звонят абонентам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они угрожают уголовными делами и требуют деньги. Фабрика роботов даст на эту популярную «разводку» достойный ответ. Роботы не просто водят мошенников за нос, но и по-настоящему их троллят, доводя до белого каления.

Отрывок одного из разговоров робота с мошенником

Средняя продолжительность разговоров роботов с мошенниками составляет 2-4 минут, отдельные звонки могут длиться свыше 10 минут. Проект получился не просто веселым и нетипичным, но еще и социальным, ведь с каждым годом телефонные мошенники становятся все изощреннее в своих уловках, и число их жертв растет. Фабрика роботов будет регулярно мониторить новые сценарии разговоров мошенников и обновлять базу мошеннических телефонных номеров.

Интересно, что пользователи Защитника Олега при желании сами смогут принять участие в создании новых персонажей, которые будут противостоять мошенникам. Добавление своего варианта сценария для наполнения Фабрики роботов доступно в чате с телефонным секретарем @OlegOtvetBot. Для этого необходимо написать команду «Олег, вот как нейтрализовать мошенника», нажать на значок микрофона в правом нижнем углу и наговорить свое предложение в свободной форме. Лучшие сценарии будут обработаны командой Защитника Олега и начнут защищать абонентов от мошенников в составе Фабрики роботов.

Сейчас новый навык доступен около 500 тыс. пользователям Защитника Олега, в ближайший месяц возможность подключения появится у всех пользователей телефонного секретаря.