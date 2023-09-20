США отправят танки Абрамс на Украину Фото: REUTERS

ОНИ РЕШИЛИСЬ

Долгие и путаные разговоры (а они шли с января этого года) о возможных поставках американских танков Abrams на Украину вроде бы закончились. Сам шеф Пентагона Лойд Остин публично и официально объявил – это случится «скоро». А в Киеве уже по этому поводу хлопают в ладошки и врезают гопака – они ждут штатовских боевых монстров «в ближайшее время». Правда, пока должно поступить всего 10 танков из 31 обещанных. Почему так? Вашингтон решил бросать в бой свои танки «дозированно».

В Белом доме и Пентагоне явно побаиваются, что их «лучшей мире машине» на поле боя россияне могут устроить такой же «горячий» прием, как немецким Леопардам или британским Челенджерам. На поле боя горят они хорошо! Дабы избежать такого позора, американцы и затянули давно обещанную поставку, наращивая броню своих Абрамсов со всех сторон. Такой танк, относящийся к самым тяжелым в мире, станет еще тяжелее и будет весить под 69 тонн! На мягких (а особенно сырых) донецких или запорожских грунтах у танка неизбежно будут проблемы с подвижностью, а такая черепашьей скорости махина, – идеальная цель для нашего противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Затяжки с поставками имеют и другие причины. Генералы Пентагона до сих пор грызутся между собой насчет того, — а надо ли вообще делать такие поставки на Украину? Да-да. Всего неделю назад там заявляли, что поставки Абрамсов Киеву «не имеют смысла, так как их сложно обслуживать». Звучали и другие сомнения. Вот такие: бак у этих танков слишком большой и предназначен для работы с реактивным топливом, которого нет в наличии на Украине. Кроме того, танк зависит от уникальной и сложной цепочки поставок. И еще. Абрамсы, дескать, «полны производственных секретов», включая композитную броню с труднопробиваемоей сеткой из обедненного урана. Если этот танк захватят на Украине, Россия сможет узнать секреты. Ну а теперь все эти дискуссии – по боку. Абрамсы уже в пути. Вместе с ними Киев получит 8 ремонтно-эвакуационных бронемашин M88 и горючее для Абрамсов (тоже желанные цели для нас!).

Технические характеристики танка Абрамс

Но давайте без шапкозакидательства. У Абрамсов есть свои достоинства: это мощный движок (1500 «лошадей»), это полноценная защита экипажа от взрыва боекомплекта; это автоматизированная система управления боем, которая позволяет получать данные в реальном времени; это надежная лобовая защита; это мощная 120 миллиметровая пушка, и плюс – 12,7 мм пулемет “Браунинг” (для поражения воздушных целей), плюс – еще два 7,62 мм пулемета, один из которых спарен с орудием, а второй - наверху башни. На борту также 2 гранатомета для создания дымовой завесы.

Скорострельность пушки - до 8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы - 3500 м. В боекомплект (как стало недавно известно), войдут и и снаряды с обедненным ураном.

Машина оснащена одной из самых современных систем управления огнем. В прицел наводчика встроены лазерный дальномер и тепловизионная камера, на случай выхода его из строя существует резервный телескопический шарнирный прицел, для кругового обзора по периметру башни установлены 6 перископических приборов наблюдения. Система электронного вычисления рассчитывает угловые поправки для стрельбы из пушки и спаренного с ней пулемета, автоматически получая данные о дальности до цели, скорости бокового ветра и прочие.

Слабые места танка Абрамс

Долгое время «записные» военные эксперты США уверяли, что Абрамс - едва ли не самый совершенный танк, который значительно превосходит лучшие российские боевые машины (такие, скажем, как Т-90). Но война в Ираке развеяла мифы о неуязвимости американского танка. Он оказался вполне себе «по зубам» повстанцам со старыми гранатометами еще советского производства (РПГ-7). При попадании гранаты из этой «шайтан-трубы» в боковую часть Абрамса он выходил из строя. А что уж тогда говорить про наш современный противотанковый комплекс «Корнет», который пробивает любую броню (включая и динамическую защиту машины). Другие недостатки: танк жутко прожорлив на горючее. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, брони и скорости, двигатели Abrams "жадно поглощают" топливо, следовательно для снабжения боевых машин горючим придется создавать сложные логистические схемы.

Система управления огнем и радиостанция часто ломаются, есть серьезные проблемы с гидравлическим приводом башни. А еще надо учитывать, что на Украине много рек и старых мостов, которые не рассчитаны на передвижение столь тяжёлой техники.

К этому стоит добавить и другое:

Абрамс имеет очень прочную броню, но только спереди, ручное заряжание пушки вместо автоматического, есть и уязвимый дополнительный двигатель. Что тут скажешь? Это крепкий середняк среди остальных основных боевых танков.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНКУРЕНТА

Главный конкурент американского Абрамса – наш Т-90 с более мощной, чем у американца, пушкой – 125 мм. Он и гораздо легче - весит 46 тонн. Следовательно, и гораздо маневреннее на поле боя.

Есть у него в сравнении с соперником и другие «плюсы». Это возможность использовать пушечное орудие для стрельбы управляемыми ракетами с дальностью до 5 км. Это и

большая номенклатура боеприпасов. Это надежная защита (включая "Контакт-5" и "Штора-1"); это высокая скорострельность благодаря автоматическому заряжению; это отличная подвижность и запас хода; это неприхотливость и надежность в эксплуатации.

ЧТО МОГУ ИЗМЕНИТЬ АБРАМСЫ НА ПОЛЕ БОЯ?

10 танков Абрамс – это всего лишь рота. По американским боевым канонам она может наступать на фронте от 1 до 2 км. Для хорошо оборудованной линии обороны наших войск, да еще при плотно заминированном предполье, да еще при густом заборе «зубов дракона», да еще при мощной поддержке артиллерией и авиацией, да еще при эффективном противодействии наших танков, вряд ли у Абрамсов будет шанс в таком количестве обеспечить успешный контрнаступ. К тому же у российских воинов кроме желания крепко надавать по мордам «пиндосам» будет еще и материальный стимул – получить серьезную премию за подбитые американские танки. А это – 1 миллион рублей за штуку. Хотя можно давать и больше. Ведь один Абрамс стоит больше $8 млн. Да за такую цель - еще и орден или медаль на грудь бойцам.

Ну а заодно мы пополним трофейную коллекцию иностранных боевых машин. А, может быть, и покажем дырявое и обгоревшее железо «Made in USA» американскому посольству на Новинском бульваре Москвы.