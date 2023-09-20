Российские миротворцы проводят эвакуацию в Нагорном Карабахе

Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Сегодня, с полудня российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты «нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения».

При этом российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим

«Всего эвакуировано более 2 тысяч человек мирного населения из них 1049 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения», - прокомментировали в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российским миротворческим контингентом на тридцати наблюдательных постах продолжается круглосуточный мониторинг обстановки, ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха.