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Политика20 сентября 2023 8:08

Российские миротворцы проводят эвакуацию в Нагорном Карабахе

Уже эвакуировано более 2 тысяч человек мирного населения из них 1049 детей
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха

Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Сегодня, с полудня российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты «нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения».

При этом российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим

«Всего эвакуировано более 2 тысяч человек мирного населения из них 1049 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения», - прокомментировали в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российским миротворческим контингентом на тридцати наблюдательных постах продолжается круглосуточный мониторинг обстановки, ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха.

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