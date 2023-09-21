Пермский край — туристический рай

Фото: Андрей МИНАЕВ

О том, чем порадует гостей эта уникальная земля, в открытой студии «Комсомолки» на Восточном экономическом форуме мы поговорили с министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрием Белановичем.

САМИ НА КАМЕ

- Попрошу вас устроить небольшую «презентацию» вашего края в плане туристического потенциала. Дмитрий Михайлович, что у вас посмотреть, чем заняться туристу?

- Мне очень приятно, что у меня есть возможность рассказать о нашем крае в студии «Комсомольской правды»! А наш край - он удивителен. Мы обладаем очень большим лесным потенциалом. Территория нашего лесного фонда – более 12 млн гектаров при общей площади края в 16 млн гектаров. На территории края более 29 тысяч рек. Самая большая из них - Кама, которая протекает на территории пяти субъектов Российской Федерации.

Кстати, многие пермские реки - сплавные. Поэтому их посещает очень много туристов. И наша задача - и обеспечить безопасность при прохождении таких маршрутов, и сохранить баланс чистоты.

Наши реки уникальны, скалы-останцы по берегам наших рек это рифы древнего пермского периода, образовавшиеся в глубинах Пермского моря, которое занимало территорию от Перми до Оренбурга. Пермь (или пермский период) палеозойской эры датируется 542 – 252 миллионами лет тому назад. Этот период ученые считают переломным в истории планеты Земля, с его окончанием закончилась и палеозойская эра.

Общее количество наших особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — более 1 млн 400 тысяч гектаров! Это 370 ООПТ разных категорий, разного назначения, разного уровня. В свое время мы всё это объединили в нашу общую дирекцию. Мы уникальны и по количеству наших местных ООПТ, их у нас 108.

В 2022 году проведена работа по созданию новых ООПТ на территории города Перми общей площадью 650 га, в 2023-2024 гг. это работа продолжена, планируется создание еще 2 ООПТ в долинах рек Ива, Мулянка. Общая площадь ООПТ города Перми составит более 14 тыс. га или более 17,5% площади города. Всего на территории г. Пермь сейчас создано 28 ООПТ, к концу 2023 года их станет 31. Пермь станет лидером в России по количеству и доле площади, занимаемой природоохраняемыми территориями.

Вот почему сегодня экология для нас – это вопрос номер один. Чтобы существующий на сегодняшний день баланс только преумножался - в плане и сохранения лесного фонда, и чистоты наших водных объектов.

Мы очень активно занимаемся развитием именно экологического туризма. Проводим много разных экологических программ и мероприятий. Начали мы с того, что стали на территории края строить и функционально наполнять так называемые визит-центры. Это своего рода «визитные карточки» - придя туда, человек может узнать, что это за местность, какими природными красотами она богата, какие там обитают животные, что там растет и т. д. Также наши визит-центры – это центры экологического образования. На это мы сейчас делаем очень большой акцент.

А в ближайшее время мы закончим и примем нашу стратегию развития экологии в Пермском крае. У нас население относится к этому очень трепетно. Ведь уникальность края еще и в том, что у нас несколько климатических зон. У нас есть степи, горы, абсолютно уникальные места, куда люди приезжают из разных регионов Российской Федерации.

- У вас ведь еще и очень интересный животный мир.

- Да, разных видов животных и растений у нас очень много. Поэтому мы создаем заказники, где животные могут жить в комфортных условиях и спокойно воспроизводить свое потомство.

Кроме того, сейчас активно начинаем работать в плане реинтродукции объектов животного мира, например, разведением косули в наших юго-восточных и южных ООПТ.

РАСКАТАЕМ ГУБАХУ!

- Дмитрий Михайлович, а ведь зима на носу! Хотелось бы отдельно коснуться зимнего туризма. Расскажите, пожалуйста, о том, чем можно заняться с пользой для себя, для здоровья, для экологии в Пермском крае зимой.

- В Пермском крае есть и горнолыжные курорты. Один из них - Губаха - входит в десятку лучших горнолыжных курортов России.

Часто бывает: приезжаешь в какой-то регион, говоришь, что ты из Перми, и люди сразу спрашивают - это там, где Губаха?

Курорт, действительно, очень интересный. Там много спусков, хорошо развита инфраструктура. В Губахе туристам комфортно жить и туда удобно добираться: на курорт из Перми ходит электричка.

Мы постоянно развиваем этот курорт. Сейчас планируется строительство его второй очереди. Он многофункциональный, и мы планируем сделать его вообще круглогодичным. Потому что у нас очень востребованы пешеходные и велосипедные туры, а также сплавы.

Пермский край также удивителен тем, что много людей посещают разные территории и достопримечательности на снегоходах. Поэтому так называемые снегоходные маршруты у нас тоже очень развиты.

А мы стараемся разумно использовать то, что дала нам природа, и создавать комфортные условия, чтобы привлекать больше экотуристов.