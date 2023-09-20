Украинские телеграм-каналы запустили фейк об эвакуации жителей ДНР

В Мариуполе продолжается благоустройство. Фото: t.me/nmrpl

Мариуполь торжественно отметил 245-летие, но вместо поздравлений от бывших украинских властей получил странные сообщения. Так, сбежавший советник экс-мэра Мариуполя Петр Андрющенко выложил пост о предстоящей эвакуации мирных жителей, якобы она готовится по всей территории ДНР по указу врио главы региона Дениса Пушилина. Даже приложил копии документа и приложения с перечнем пунктов размещения. «Комсомольская правда» нашла в этом сообщении признаки фейка. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как ожидаемо оказалось, никакой эвакуации в ДНР, и конкретно в Мариуполе, не планируется. Петр Андрющенко выложил документы, которые не относятся к конкретной ситуации и являются типовыми. Подобные указы приняты в разных регионах страны. Их задача - регулировка эвакуационных мероприятий в случае ЧП. В первую очередь, указы принимаются в приграничных территориях и регионах повышенной опасности, в том числе природной.

Петр Андрющенко не первый раз попадается на фейках, до этом он заявлял, что российские власти разрушают систему теплоснабжения, об эвакуации в Курске. Ни одна информация не нашла подтверждения.

Более того, в ДНР полным ходом идет восстановление и подготовка к зиме. На юге региона открыли сразу два моста: их разрушила ВФУ, а восстановила Московская область. Всего специалисты восстанавливают девять мостов: часть уже сданы в эксплуатацию. А в Мариуполе к 245-летию восстановили скульптуры Архипа Куинджи. Памятник был сильно поврежден украинскими боевиками, которые расстреливали его из танка.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.