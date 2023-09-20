Дмитрий Песков: Путин никогда не опускается до личных оскорблений в адрес коллег

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В среду, 20 сентября, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему…

- Дмитрий Сергеевич, это новость вчерашняя, но вчера просто не до этого было. Джо Байден снова попытался оскорбить российского президента. Информацию такую распространил пресс-пул Белого дома. (Это заявление было сделано в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании Байдена в Нью-Йорке.) И он сказал буквально следующее: «Я не встану на одну сторону с такими… (дальше - слово, которое я не хочу здесь произносить) …как Путин». Как нам все это воспринимать? Может быть, как-то пожестче ответить товарищу Байдену, а не просто - дворовой поговоркой – кто как обзывается, тот сам так называется?

- Ну, вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег, - заметил Песков. - У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Президент, еще раз повторяю, до этого никогда не опускался, и не будет этого делать. Главное, что в отношении нашего президента есть убежденное мнение подавляющего большинства населения нашей страны, которое они неоднократно высказывали в ходе президентских выборов. За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот, наверное, к чему ему надо стремиться, тем более, его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы. Мы понимаем, что в США сейчас активно расчищают от неугодных конкурентов электоральную площадку. Но у нас свои заботы, коими мы и будем заниматься.

- Спасибо большое. Согласен.

- Пожалуйста.