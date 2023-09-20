В Японии бум трансвозрастных переходов: зачем люди массово омолаживаются на словах

Джекки требует считать, что ему не 39, а 28 лет. Фото: Кадр видео

В Японии началась волна трансвозрастных переходов – перемен биологического возраста на более молодой.

Ее спровоцировал герой одного из популярных телешоу. Жителю Киото, называющего себя Джекки, 39 лет. Это классический недотёпа, не удосужившийся набраться знаний и жизненного опыта для мужчины, возраст которого приближается к сорока.

Джекки не зарекомендовал себя как хороший работник. Босс постоянно спрашивал его – как ты в таком возрасте не можешь знать самых простых вещей? Мужчине это надоело, и он решил «найти правильный баланс между взрослым человеком и подростком», после чего объявил, что совершает трансвозрастной переход. Теперь Джекки требует считать, что ему не 39, а 28 лет.

Таким образом японец оправдал свою незрелость, заодно заявив, что «в эпоху самоидентифицированного разнообразия каждый волен идентифицировать себя как угодно, не вызывая осуждения со стороны других».

Так Джекки стал настоящей звездой в Японии, где уже началась волна трансвозрастных переходов. Его подражатели считают, что выбор возраста, в котором человек чувствует себя комфортно, никаким нормам не противоречит, и вообще подобного рода концепция делает жизнь человека веселее и даже позволяет снова стать ребенком.

Японские законы позволяют человеку изменить его возраст лишь в случае, когда оригинальные документы о рождении заявителя были утрачены, сфальсифицированы или никогда не существовали. Но и в этом случае показания свидетелей и результаты медицинских обследований не позволят существенно исказить истину.

В первые дни после выхода в эфир телепрограммы с участие в Джекки в Стране Восходящего Солнца всерьез обсуждали перспективы легализации трансвозрастного перехода. Раздавались голоса в поддержку подобной инициативы в свете того, что в стране углубляется демографический кризис, связанный со старением населения. Доля жителей старше 80 лет достигла в Японии отметки в 10% от всего населения; впервые за всю историю страны.

Сторонники такого перехода даже подсчитывали экономию, которую принесет он пенсионным фондам. Но более трезвая оценка показала, что такое нововведение может спровоцировать настоящий хаос, связанный, например, с привлечением к уголовной ответственности лиц, не достигших совершеннолетия и т.п. Также в случае легализации подобных манипуляций с биологическим возрастом придется признать и своеобразное искусственное старение, при котором сотни тысяч человек припишут себе недостающие до выхода на пенсию годы и досрочно потребуют ее от государства.

Психологи и психиатры случай с Джекки не считают уникальным и связывают его с кризисом среднего возраста.