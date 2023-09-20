Ради чего Пашинян отдал Карабах Баку: год назад лидер Армении подписал судьбоносный документ

Осенью прошлого года премьер республики Никол Пашинян в Праге подписался под тем, что признает границы Азербайджана 1991 года. Фото: REUTERS

Когда во вторник в полдень Баку объявил о начале «локальной антитеррористической операции», лично у меня не было никаких иллюзий по поводу ее границ. А когда официальный Ереван прямо сказал, что вмешиваться не собирается, отпали любые сомнения в исходе этой операции. Азербайджан 30 лет последовательно шел к достижению своей цели и, наконец, может праздновать полную победу. Которая стала возможна не только благодаря военному превосходству.

Повод для нынешней операции - номинальный. Азербайджан обвинил армян в укреплении своих позиций, подвозе боеприпасов, увеличении количества техники и минировании, в результате которого есть пострадавшие как среди военных, так и среди гражданских.

Баку в течение суток наносил точечные удары по инфраструктуре Армии обороны Нагорного Карабаха, с безопасного расстояния, методично выбивая системы ПВО, РЭБ, артиллерию и укрепления армян. К исходу вторника азербайджанцы явно обозначили переход к наземной фазе.

Разрушения после начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

При отсутствии сообщения с большой Арменией и ее нежелании участвовать в конфликте, никаких шансов у Степанакерта не было. Да, местные бойцы могли бы драться до последней капли крови - я работал вместе с ними в 2020 году, это настоящие воины. Но без помощи извне, это была бы бойня. Именно поэтому при содействии российских миротворцев (а не Блинкена или Макрона, к которым так тяготеет Пашинян) было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Степанакерту пришлось пойти на условия, которые можно назвать капитуляцией - вывод техники и полное разоружение. Это означает, что Карабах по факту полностью переходит под юрисдикцию Азербайджана в качестве одного из регионов.

Почему так произошло? Потому что нынешние власти Армении, судя по всему, решили пожертвовать Арцахом ради нового западного пути. Осенью прошлого года премьер республики Никол Пашинян в Праге подписался под тем, что признает границы Азербайджана 1991 года. Все 86000 квадратных километров. А это значит - вместе с Карабахом. Тогда он его сдал, а не сейчас. Он не стал торговаться, требуя для региона хотя бы автономии в пределах Азербайджана, хотя бы культурной. Просто взял и продал, возложив ответственность за будущее Карабаха исключительно на Россию.

Российские миротворцы эвакуируют мирных жителей. Фото: REUTERS

Ну так и не удивляйся тогда тому, что сегодня его судьбу решали без тебя. Претензии к Москве совершенно неуместны. Возмущенные армяне могут проводить свои акции протеста у посольства Франции или представительства ЕС, которые и подтолкнули Пашиняна к этому решению год назад. Может даже что-то пообещали, да традиционно кинули.

Как бы то ни было, Азербайджан провел операцию на своей земле даже не с точки зрения Алма-Атинской декларации 1991 года, а с точки зрения официального Еревана, который сам сдал Арцах вместе с его жителями. Их сегодня эвакуируют, размещают и кормят российские миротворцы. Немногое, что мы можем сделать в этой ситуации.

Мандат российской миссии в регионе истекает в ноябре 2025 года. Что будет дальше, предположить сложно. Возможно, по инициативе одной из сторон, продлен он не будет. В ближайшие два года Баку окончательно интегрирует Карабах в свое государство. Большинство армянского населения при этом регион скорее всего покинет - слишком много крови пролито и слишком мало времени прошло для замирения.

Протесты в Ереване против операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

Через два года аппетиты Азербайджана могут вырасти. И если у власти в Армении будет оставаться человек, который видит будущее страны без России, то алгоритм вполне предсказуемый. Антироссийские демонстрации с накручиванием русофобских настроений, выдавливание российской военной базы, выход из ОДКБ и других договоров… Что тогда остановит Баку от желания силой пробить коридор в Нахичевань, которая сейчас отрезана от остального Азербайджана Сюникской областью Армении?

Надежда на защиту Запада, конечно, трогательна. Но, как показывает практика, несостоятельна. И заигрывание с новыми покровителями, находящимися далеко, сулит серьезными проблемами с близкими соседями. Иран, к примеру, не будет в восторге, если в подбрюшье у него окажется военная база США. А вот появление российской базы в Сюнике как гаранта территориальной целостности Армении - вполне достойная альтернатива. При условии, что власти государства думают не о своем будущем, а о будущем страны.

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