Михаил Дегтярёв: Показали Ким Чен Ыну наши лучшие достижения

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 20 сентября, друзья прислали мне репортаж телевидения КНДР, посвящённый визиту Ким Чен Ына в Россию. (см. видео.) С просьбой прокомментировать эти кадры я обратился к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. (Напомню - руководитель КНДР находился в этом регионе 15 сентября. - А.Г.)

…- Михаил Владимирович, это Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда».

- Привет. Я в пути по краю (Хабаровскому. - А.Г.). Край большой.

- И я в пути. Люблю со своими героями разговаривать, когда и они в пути, и я в пути. Я что звоню-то? Телевидение КНДР дало довольно большой и интересный репортаж о пребывании товарища Ким Чен Ына в Комсомольске-на-Амуре. Такая человечинка здесь присутствует. Я имею в виду, и высокий гость такой необычный, все время улыбается, очень приветлив, и окружение, и встречающие - все очень доброжелательные. Прежде чем опубликовать эти кадры, хотелось бы предварить их вашими ощущениями - именно в этом плане.

- Сразу могу отметить, что и жители Комсомольска-на-Амуре, где побывал Ким Чен Ын, и всего нашего края с большим интересом отнеслись к этому событию. Мы с воодушевлением встречали лидера Корейской Народно-Демократической Республики. Это не первый визит руководства этого государства.

20 лет назад на авиазаводе был отец глубокоуважаемого товарища Ким Чен Ына – Ким Чен Ир. А в 1984-м через Хабаровск проезжал дедушка Ким Чен Ына, великий вождь Ким Ир Сен. Его тогда приветствовали юные пионеры. Он встречался с руководителем края - первым секретарём крайкома КПСС Алексеем Клементьевичем Черным.

- Да, я помню его… Знаете, еще почему мне приятно с вами эту тему обсуждать? Потому что в июле 2000-го я был в числе журналистов, которые освещали визит Президента России Владимира Путина в Пхеньян.

- Отношения между нашими странами очень хорошие, дружеские, это наш сосед. Мы показали высокому гостю наши лучшие достижения. В первую очередь - боевую авиацию, «Суперджет», который также у нас выпускается.

Руководитель КНДР подробно интересовался деталями производства. Видно было, что он очень хорошо разбирается в инженерных вопросах. (Михаил Дегтярёв был в числе тех, кто сопровождал высокого гостя в Комсомольске-на-Амуре. - А.Г.)

Думаю, особое впечатление на гостя произвела демонстрация нашими асами фигур высшего пилотажа.

- Судя по кадрам, которые и мы теперь публикуем, вам удалось и познакомиться, и поговорить с руководителем КНДР. В репортаже, не только в этом, есть общие фото. Похоже, встречи были очень эмоциональными…

- Да, это так. Там же кадры есть - видели? - детки встречали с флажками. А наши красавицы хлеб-соль поднесли дорогому гостю. Все, как положено по русской традиции.

И, как выразились корейские журналисты, наша школьница из Комсомольска-на-Амуре «преподнесла букет благоухающих цветов».

- Скажите, будет какое-то продолжение? Я имею в виду, может быть, вы уже поговорили с товарищем Ким Чен Ыном, чтобы продолжить сотрудничество… Тем более, если такие традиции, и для вас это, в общем, уже не сенсация, а традиция – пребывание корейского руководителя.

- Ну, это все-таки прерогатива МИДа, высшего политического руководства нашей страны – взаимоотношения между государствами и народами. Если поручение будет сверху, то мы будем и в дальнейшем развивать наши отношения. Время покажет…

Но они, однозначно, будут развиваться в позитивном ключе, это можно сказать точно.

- Там, кстати, губернатор везде улыбается тоже. Видимо, наши корейские коллеги специально такие кадры не подбирали, а, наверное, так оно и было постоянно?

- Ну, вы видели, что товарищ Ким Чен Ын тоже улыбался часто, шутил, у него прекрасное чувство юмора.

Так что, - пользуясь этой нашей с вами такой волной, желаю и всем слушателям и читателям «Комсомолки» всего самого наилучшего. Приезжайте в Хабаровский край.

- Спасибо огромное. Вы сказали «мечтателям «Комсомолки» или «читателям»?

- Читателям. Ну, и мечтателям тоже. Я вам сейчас четверостишье Николая Добронравова (царство ему небесное) прочту.

Надо мечтать

Детям орлиного племени!

Есть сила и воля у нас стать

Героями нашего времени!

- Спасибо вам огромное, Михаил Владимирович. Извините, что отрываю вас от работы. Удачи!