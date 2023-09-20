ПСБ первым на рынке запустил онлайн-кредитование по льготным ставкам для начинающих предпринимателей Москвы

Компании, зарегистрированной в Москве и работающей в архитектурной сфере, предоставлено финансирование в размере 1 млн рублей для развития бизнеса.

"Мы продолжаем удерживать позиции цифрового технологического лидера на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. ПСБ разработал решение, которое за счет механизма предодобренного кредитования позволяет получить финансирование по упрощенной процедуре даже совсем молодому бизнесу, с историей менее года, предоставив в электронном виде только справку из налоговой. Успешная интеграция предодобренных решений и онлайн-кредитования в субсидируемую программу поддержки предпринимателей открывает новые возможности не только для получения кредита на выгодных условиях, но также выводит этот процесс на цифровой уровень, кратно уменьшая как время рассмотрения заявки, так и сроки выдачи кредита", - сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

В соответствии с программой льготного кредитования начинающих предпринимателей, кредит по субсидируемой ставке может получить компания, с момента регистрации которой в реестре МСП прошло не более года.